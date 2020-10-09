Карантина не хотим, лучше дома посидим

С коронавирусом в столице борются всеми возможными способами - от удаленки и приостановки соцкарт до рейдов и штрафов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневные сводки московского оперштаба по COVID о новых заразившихся напоминают страшные вести с фронта. Впервые с весны цифра по заболевшим каждые сутки превышает три тысячи человек. Антирекорд случился 6 октября - более четырёх тысяч случаев! Это слишком много. Опасная инфекция буквально косит людей и в Москве, и во всем мире. Осенняя статистика приблизилась к майским данным. Согласитесь, тревожно. Столичная медицина, конечно, готова ко всему, но и у неё есть свой предел прочности. Пока хватает и коек, и лекарств, и просто свободных рук врачей и медсестёр. Но коронавирус - хитрый, опасный и убийственный враг. Если тяжёлых больных в стационарах резко станет больше, не хватит ни запасов медицины, ни сил врачей. Тогда всех нас ждут самые жесткие ограничения.

СКОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ПРЕДЕЛЕ

Сегодня, как отметил мэр Сергей Собянин, обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Москве очень критична. Если весной зараза валила с ног по две тысячи человек в сутки постепенно в течение месяца, то сейчас набрала примерно такую же скорость всего за три недели.

Более 25 процентов заражённых - люди в возрасте от 65 лет, которых приходится госпитализировать. В городе под временные госпитали выделили торговые центры, спортивные и выставочные сооружения. Часть из них уже вовсю принимают пациентов. Скорые работают на пределе. Если пришлось открыть койки хотя и в оснащённых, но все же не рассчитанных на лечение больных зданиях, то дело плохо. Неспроста пожилых людей попросили остаться дома и даже временно приостановили их льготные проездные. Пока в городе удаётся избежать худшего сценария благодаря точечным ограничениям. Это спасёт в первую очередь самых уязвимых жителей.

Жёсткого карантина, как весной, никто не хочет - ни Собянин, ни сами москвичи. А раз так, тогда наша с вами нормальная жизнь зависит от нас самих и нашей ответственности. Правила просты - носим маски и перчатки, соблюдаем домашний режим и социальную дистанцию. Никто от плохого, увы, не застрахован, но можно уберечься от тотального локдауна.

Городские власти требуют от жителей и бизнеса неукоснительно соблюдать правила безопасности Фото: Михаил ПАТЛИС

ШТРАФЫ ПОМОГАЮТ

С коронавирусом в столице борются всеми возможными способами - от удаленки и приостановки соцкарт до рейдов и штрафов. Инфекция настолько коварная и непредсказуемая, что одни только врачи с ней не справятся. Поэтому городские власти требуют от жителей и бизнеса неукоснительно соблюдать правила безопасности. Тех, кто этого не понимает, наказывают.

Начиная с марта, горожане и гости столицы получили 752 тысячи штрафов. Бизнес привлекали к ответственности более 27 тысяч раз. В 150 случаях применялась максимально строгая мера - временная приостановка работы.

Весной на пике пандемии это помогло снизить количество заболевших. Сейчас зараза опять убивает людей без разбора. Спасти жизни можно в том числе и рейдами, и штрафами. Роспотребнадзор ежедневно сообщает о нарушителях - кинотеатрах с ночными клубами, концертных залах с ресторанами, магазинах с банками. Всем им грозят либо штрафы до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности до 90 суток. Неужели им всем так сильно хочется тотального карантина? Властям Москвы точно не нужно таких крайних мер. Ведь пока есть другие способы удержать страшную болезнь. Чтобы врачам в переполненных больницах не пришлось выбирать, кого спасать, а кого оставить умирать. Чтобы семьям не пришлось терять родных и близких. Чтобы не обрушилась экономика и город продолжал привычную нормальную жизнь. Все вместе можем постараться избежать этих ужасов. Если один больной коронавирусом в среднем по статистике передает вирус меньше чем одному человеку – пандемия идет на спад. Весной Москве этого удалось добиться. Сегодня надо повторить.