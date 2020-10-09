Несколько лет назад Мелисса переехала в Россию, где стала студенткой престижного ВУЗа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Все случилось несколько дней назад в деревне Подушкино Одинцовского района. В одном из домов была задержана 23-летняя гражданка Мозамбика Мелисса Ф.* При досмотре личных вещей полицейские обнаружили у девушки подозрительный полимерный сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. Мелисса не стала ничего объяснять сотрудникам полиции и отказалась от разговора.

«У 23-летней иностранной студентки РУДН был обнаружен подозрительный сверток с порошком. Оперативники направили неустановленное вещество на экспертизу, которая должна установить, что именно за наркотическое средство прятала в личных вещах задержанная Мелисса Ф.*» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Начинающую актрису и студентку РУДН из Мозамбика задержали с наркотиками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько лет назад Мелисса переехала в Россию, где стала студенткой престижного ВУЗа. Девушка принимает участие в благотворительных акциях в качестве волонтера, также Мелисса увлекается творчеством и часто ее можно было заметить в пробах на различные роли в малобюджетном кино. Недавно девушка снялась в короткометражном фильме про мотоспорт.

Большая семья девушки очень переживает за судьбу студентки и боится, что она может сесть на долгий срок в чужой стране Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативникам предстоит выяснить где приобрела и для каких целей девушка хранила наркотики, а также определиться с мерой пресечения в порядке установленном законом. Большая семья 23-летней Мелиссы очень переживает за нарушившую закон девушку, а также надеется, что российский закон не будет к ней столь суров.