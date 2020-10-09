«Нужно не налоги поднимать, а новые рабочие места создавать»: что не так с латанием дыр бюджета

Министр финансов Антон Силуанов только повышение налогов на российскую промышленность считает способом сократить дефицит госбюджета Фото: Евгения ГУСЕВА

Планы российского министерства финансов частично сократить дефицит российского бюджета за счет повышения налогов обсудили в эфире программы «НеФантастика» на «Радио Комсомольская правда» первый зампред думского комитета по бюджету Сергей Катасонов и заведующая лабораторией развития налоговой системы РАНХиГС при президенте Российской Федерации Наталья Корниенко.

Ранее ведомство Антона Силуанова озвучило планы по увеличению фискальной нагрузки на ряд отраслей промышленности. В частности, в разы увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для рудных компаний и производителей удобрений. Кроме того, вырастет подоходный налог для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, на 20% поднимутся табачные акцизы.

Депутат Катасонов раскритиковал бухгалтерский подход министерства финансов:

- Можно в нашей стране попробовать, использовать инструменты бюджета не в качестве фискальной нагрузки, а для развития? - задался риторическим вопросом Катасонов. - НДПИ поднимут в 3,5 раза, но нужно учитывать, что те же удобрения входят в себестоимость производства хлеба и другой сельхозпродукции. То есть опять в конечном счете заплатит потребитель.

Катасонов: За повышение налогов в конечном счёте заплатим мы с вами. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По мнению Сергея Катасонова, сегодня нужно заниматься не механическим латанием дыр бюджете, а увеличивать доходы на будущее, путем расширения налоговой базы, то есть за счет создания новых производств и секторов экономики.

- Мы сегодня говорим о том, как мы хотим жить, а не выживать, мы хотим, чтобы у нас реально росли доходы. Можно ли этого добиться? Конечно, можно. Для этого мы должны в бюджете увидеть закладки на будущее, когда мы будем увеличивать налоговую базу, создавать новые рабочие места, разрабатывать новые месторождения.

В свою очередь Наталья Корниенко, заведующая Лабораторией развития налоговой системы РАНХиГС.

- Мы выглядим совершенно белыми воронами среди большинства стран. В период эпидемии государство анонсировало мероприятие раздачи денег в пользу населения, помощь малому бизнесу, физическим лицам. Но ни одно государство за этот период не стало повышать налоги. Более того, я знаю примеры, когда Чехия, Польша, Италия, Франция даже на законопроекты, которые у них в разработке по налогам, внесли новые ставки, которые ниже, чем планировалось.