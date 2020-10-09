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Экономика

«Нужно не налоги поднимать, а новые рабочие места создавать»: что не так с латанием дыр бюджета

В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперты раскритиковали бухгалтерский подход Минфина
Виктор МАТРОСОВВиктор МАТРОСОВ
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Министр финансов Антон Силуанов только повышение налогов на российскую промышленность считает способом сократить дефицит госбюджета

Министр финансов Антон Силуанов только повышение налогов на российскую промышленность считает способом сократить дефицит госбюджета

Фото: Евгения ГУСЕВА

Планы российского министерства финансов частично сократить дефицит российского бюджета за счет повышения налогов обсудили в эфире программы «НеФантастика» на «Радио Комсомольская правда» первый зампред думского комитета по бюджету Сергей Катасонов и заведующая лабораторией развития налоговой системы РАНХиГС при президенте Российской Федерации Наталья Корниенко.

Ранее ведомство Антона Силуанова озвучило планы по увеличению фискальной нагрузки на ряд отраслей промышленности. В частности, в разы увеличится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для рудных компаний и производителей удобрений. Кроме того, вырастет подоходный налог для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, на 20% поднимутся табачные акцизы.

Депутат Катасонов раскритиковал бухгалтерский подход министерства финансов:

- Можно в нашей стране попробовать, использовать инструменты бюджета не в качестве фискальной нагрузки, а для развития? - задался риторическим вопросом Катасонов. - НДПИ поднимут в 3,5 раза, но нужно учитывать, что те же удобрения входят в себестоимость производства хлеба и другой сельхозпродукции. То есть опять в конечном счете заплатит потребитель.

Катасонов: За повышение налогов в конечном счёте заплатим мы с вами. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Катасонов: За повышение налогов в конечном счёте заплатим мы с вами. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По мнению Сергея Катасонова, сегодня нужно заниматься не механическим латанием дыр бюджете, а увеличивать доходы на будущее, путем расширения налоговой базы, то есть за счет создания новых производств и секторов экономики.

- Мы сегодня говорим о том, как мы хотим жить, а не выживать, мы хотим, чтобы у нас реально росли доходы. Можно ли этого добиться? Конечно, можно. Для этого мы должны в бюджете увидеть закладки на будущее, когда мы будем увеличивать налоговую базу, создавать новые рабочие места, разрабатывать новые месторождения.

В свою очередь Наталья Корниенко, заведующая Лабораторией развития налоговой системы РАНХиГС.

- Мы выглядим совершенно белыми воронами среди большинства стран. В период эпидемии государство анонсировало мероприятие раздачи денег в пользу населения, помощь малому бизнесу, физическим лицам. Но ни одно государство за этот период не стало повышать налоги. Более того, я знаю примеры, когда Чехия, Польша, Италия, Франция даже на законопроекты, которые у них в разработке по налогам, внесли новые ставки, которые ниже, чем планировалось.

Корниенко: Нигде в мире в период эпидемии налоги не повышают. Фото: iep.ru

Корниенко: Нигде в мире в период эпидемии налоги не повышают. Фото: iep.ru

Экономика: Кризис

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