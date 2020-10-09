В Москве после реконструкции откроются 11 поликлиник

Реконструкцию первых 11 поликлиник закончат в октябре, пообещал мэр Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается реконструкция районных поликлиник. По городской программе в ближайшие годы полностью обновят 135 зданий. Большинство из них построили 50-70 лет назад. А в некоторых округах там, где не хватает медучреждений, дополнительно построят более 30 современных поликлиник. Все корпуса оснастят по единому новому московскому стандарту поликлиник.

"Несмотря на пандемию, мы продолжаем самую крупную в истории Москвы программу реконструкции поликлиник, - сказал сегодня, 9 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра комплексной реконструкции детской поликлиники № 118 в Северном Бутово. - Задача – сложная, многие старые здания приходится перестраивать полностью – от фундамента до кровли. Иначе в них просто невозможно установить современное оборудование и создать комфортную среду для пациентов".

По его словам, в первую очередь программы попали 37 зданий. Реконструкцию первых 11 поликлиник закончат в октябре. Потом ещё пару месяцев уйдет на установку оборудования. В начале 2021 года они должны принять первых пациентов. "Прошу коллег строго выдержать этот график и максимально ускорить возвращение ремонтируемых поликлиник к работе", – отметил Сергей Собянин.

ЧТО ДЕЛАЮТ

В 5-этажном здании детской поликлиники № 118 на Куликовской улице в Северном Бутово:

- обновят фасад, инженерные коммуникации - от отопления до вентиляции, интерьеры общественных зон и кабинеты;

- заменят 309 дверных и 348 оконных блоков, а также поставят два лифта;

- кабинеты врачей разместят так, чтобы в коридорах не собирались очереди и ожидание приема стало комфортным;

- для детей с симптомами инфекции откроют отдельный вход через фильтр-бокс;

- для молодых мам появятся кабинеты для обучения уходу за новорожденными и кормления грудничков. Занятия лечебной физкультурой с малышами по назначению врача будут проводить в бассейне;

- откроется дневной стационар на 20 коек;

- появится более 340 единиц современной медицинской техники, в том числе оториноларингологическая установка с креслом пациента, цифровой рентген-диагностический комплекс на 2 рабочих места, рабочее место врача офтальмолога.

Сейчас на время ремонта пациенты поликлиники лечатся в одном из ее филиалов на Изюмской улице. Там же ведут приём и специалисты, работавшие во временно закрытом здании.

ПЛАНЫ

Из 37 реконструируемых сейчас в Москве районных поликлиник:

- одно здание завершат в декабре 2020 года;

- 11 зданий - в октябре 2020 года;

- 25 зданий – в начале 2021 года.

На всех стройплощадках работают 8 тысяч специалистов Комплекса городского хозяйства Москвы и 450 единиц техники.