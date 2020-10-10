Мало санитайзеров: Московских цирк Никулина на Цветном бульваре и Театр Луны оштрафуют до 500 тысяч рублей

Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и в Театре Луны на Малой Ордынке. Учреждениям грозят штрафы до 500 тысяч рублей или закрытие до 90 суток.

В цирке контролирующие органы обнаружили нарушения по разметке и недосчитались санитайзеров.

- Не везде нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования - она отсутствует при входе в здание, в гардеробе и в санузлах. Также при входе размещен только один санитайзер для посетителей, также отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях, - сообщила главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Евгения Гореева.

В Театре Луны специалисты обозначили, что не во всех помещениях имеется социальная разметка.

- В театре организован входной контроль, проводится измерение температуры тела всех зрителей, всем выдаются маски и перчатки, в гардеробе выдаются бинокли с дезинфицирующими салфетками, имеется социальная разметка на полу. К тому же них закуплены ультрафиолетовые облучатели в количестве 10 штук, - рассказала после рейда главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

Фото: Департамент торговли и услуг Москвы

- А в зрительном зале люди были в масках?

- В основном, да. Однако в зрительском зале до 30 сотрудников были со спущенными масками. Пятидневный запас масок в театре также имеется. Зрители рассаживаются в шахматном порядке.

- Были ли выявлены еще какие-то недостатки?

- Не во всех помещениях имеется социальная разметка, в частности ее не было в помещении санузлов и не было в лифте.

Был и еще ряд недопустимых в условиях коронавируса недостатков. В Театре Луны отсутствовало дезинфицирующее средство и не было инструкции по его применению. Не проводилась текущая дезинфекция, то есть протирания контактных поверхностей. На момент рейда сотрудникам Роспотребнадзора не представили акт выполненных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции.

Все выявленные нарушения в цирке и театре будут переданы в суд, где назначат штрафы до 500 тысяч рублей либо будет приостановлена деятельность на срок до 90 суток.