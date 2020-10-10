Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов заболел коронавирусом

Максим Ликсутов - глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О положительном тесте на коронавирус сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов. Состояние здоровья у него нормальное, только появился насморк.

- Чувствую себя нормально. К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшений. Пока работать будут из дома, - рассказал Максим Ликсутов.

Глава ведомства считает, что сейчас беречь себя должны все. И не только себя, но и окружающих. Максим Ликсутов напомнил, что в общественном транспорте нужно носить маски и средства индивидуальной защиты.

Максиму Станиславовичу 44 года, должность руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы он занимает с 2012 года.

Напомним, что коронавирусом в Москве переболели уже более 260 тысяч человек. За последние сутки вылечились 1306 человек.

В Связи с обострением ситуации с COVID-19 в Москве, жителей города просят пользоваться масками и перчатками в общественных местах и транспорте. До 28 октября не будет доступен бесплатный проезд для школьников и москвичей старше 65 лет. Оставаться дома просят и людей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, болезни системы кровообращения, органов дыхания и другие). А работодателей попросили перевести 30% сотрудников на удаленку, чтобы сократить контакты людей и не способствовать распространению коронавируса.

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