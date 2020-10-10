«Мегаспорт», где прошел Кубок России по фигурному катанию, могут закрыть на три месяца

В "Мегаспорте" выявили нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во дворце спорта «Мегаспорт», где 10 октября прошел первый день соревнований на втором этапе Кубка России по фигурному катанию 2020 года, выявили нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против COVID-19. Теперь дворец спорта могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить работу на три месяца.

- Спорткомплекс на Ходынском бульваре проверили в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима, - главный специалист эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова.

И это не первый спортивный объект, который проверили сотрудники Роспотребнадзора. На стадионе «Открытие Арена» 3 октября во время матча Спартак-Зенит, где присутствовало более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек.

- Болельщики «Спартака» и «Зенита» не соблюдали на трибунах социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим на протяжении всего матча, - прокомментировали в Роспотребнадзоре Москвы.

На владельца стадиона уже подали заявление о нарушениях в Тушинский районный суд, где 12 октября будет принято решение. Судья может определить штраф до 500 тысяч рублей, либо закрыть (приостановить деятельность) стадиона до 90 суток. То есть при худшем раскладе около трех месяцев на стадионе не смогут проводить футбольные матчи.

В Роспотребнадзоре рассказали и о позитивных примерах. Например, они проводили проверку 6 октября во время хоккейного матча ЦСКА–Динамо на стадионе «ЦСКА Арена». Персонал сдал тесты на COVID-19, приобрел дезинфицирующие средства, санитайзеры, маски и перчатки. На матче присутствовало 2400 зрителей (на трибунах в обычное время могут одновременно находиться 12 000 болельщиков).

- На всех подходах к стадиону была социальная разметка, на входах болельщикам меряли температуру, выдавали маски и перчатки. Такой подход свидетельствует о возможности проведения массовых спортивных мероприятий без нарушений, - сказали в Роспотребнадзоре по Москве.

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