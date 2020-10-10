Микрокары, Киркоров на Майбахе и шоу силачей: как автомузей «Моторы Октября» отметил День рождения

Автомузею исполнился 1 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичный музей «Моторы Октября» отметил 10 октября первый День рождения. По такому случаю для гостей устроили праздник с развлекательной программой. Вместе с детьми приехали звезды шоу-бизнеса: актрисы Нелли Уварова, Ольга Кабо, Наталья Лесниковская и певец Александр Бердников.

На экспозиции представлены советские «Жигули». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эффектнее всех появился король эстрады Филипп Киркоров. К музею он приехал на белом Майбахе. Артист решил показать своим детям Алле-Виктории и Мартину-Кристину ретро-машины. В музее представлены около 200 машин советского и иностранного автопрома. Среди них Кадиллаки, Бугатти 1935 года, «Волги» и «Чайки», «Жигули» и «Москвичи» 50-60 годов.

Александр Бердников показывает сыну Изотту Фраскини. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Музей находится на территории бывшего завода «Кристалл». Основал его в 2019 году Дмитрий Октябрьский, который является коллекционером ретро-машин. В экспозицию также вошли машины его друзей. В музее два зала: советский и иностранный.

Ольга Кабо показала сыну «Волгу ГАЗ-21». Такая же была у Юрия Гагарина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Коллекция пополнилась новыми экспонатами - микрокары, бабблкары, кабинроллеры. Основные варианты Мессершмитта, включая открытый и сверхмощный четырехколесный, немецкий Фульдамобиль и NSU FIAT Panoramica, - рассказывают в музее.

Филипп Киркоров приехал детьми на личном белом Майбахе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киркоров осмотрел гараж с ретро-машинами… Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особое внимание привлекает Бискутер 200-F Пегасин. Его в шутку называют «испанский Ferrari». Таких машин выпустили всего 12 000, в настоящее время их осталось не больше 10 штук.

… и оценил комфортные салоны иномарок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А это Принц 30. Выпустила его в 1957 году немецкая мотоциклетная компания NSU. Слоган рекламной компании был: «Управляй «Принцем» и будешь королем». Тогда это был один из самых быстрых микроавтомобилей, - рассказывают в музее.

Мартин-Кристин соревновался в подкачке шин колес. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В праздничный день в музее состоялось шоу силачей, на котором выступили настоящие богатыри. Они тянули машины, разрывали и сгибали металлические прутья и автомобильные знаки. В показательных способностях силачей приняли участие и дети Филиппа Киркорова. Дочка Алла-Виктория сидела на плечах у силача, который без рук надул грелку до такого состояния, что она лопнула. А сын Мартин-Кристин сражался в интерактивных соревнованиях. Завершился День рождения музея «Моторы Октября» световым шоу от роботов.

Алла-Виктория сидела на плечах силача, который надувал грелку. Папа Филипп Киркоров фотографировал дочь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Силачи показывали, как можно тянуть автомобили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На праздник пришла Нелли Уварова (звезда сериала «Не родись красивой») с семьей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Наталья Лесниковская привела детей в музей и на шоу роботов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детвора с любопытством рассматривала микрокары, которые появились в музее. Фото: Михаил ФРОЛОВ