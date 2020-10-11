Круизный теплоход пробил днище в Подмосковье

Теплоход «Бородино» приписан к Москве и курсирует ежегодно с весны до середины осени. Фото: oncruise.ru

Ранним утром 11 октября на реке Ока в районе подмосковных Луховиц теплоход «Бородино» сел на мель. У судна оказалось повреждено днище. Информацию об этом корреспонденту kp.ru подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Теплоход совершал семидневный круиз по маршруту Москва — Муром — Москва. Вечером 11 октября он должен был причалить в финальной точке — на Южном речном вокзале в столице. Однако похоже, что маршрут будет задержан. На борту находятся 130 человек: 41 из них это члены экипажа.

Во время инцидента никто не пострадал. Эвакуировать пассажиров не стали. Команда своими силами решила устранить течь. Корабельные насосы откачивают воду, а экипаж пытается закрыть поврежденную часть корпуса. Утечки топлива нет.

— Наши подразделения для работы не привлекались, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Отметим, что по данным туристического оператора, который продает круизы на теплоход «Бородино», он был построен в 1961 году. Выполнен по проекту кораблей «Дунай», который также называются «серия 305». Строили такие суда в Будапеште, в Венгрии. За время эксплуатации «Бородино» сменил несколько собственников и периодически подвергался модернизации. Всего аналогичных туристических речных судов было 49. Часть из них уже списана или используется как гостиница на воде.

Теплоход «Бородино» приписан к Москве и курсирует ежегодно с весны до середины осени. На зимовку отправляется в Чистополь. По планам в этом сезоне у корабля запланированы еще несколько круизов.