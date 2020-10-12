Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Москва бьет рекорды по заболевшим коронавирусом

Власти пытаются сдержать введение непопулярных мер, но многие горожане продолжают игнорировать коронавирусную технику безопасности
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Москве все больше пациентов с коронавирусом

В Москве все больше пациентов с коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвич Валерий Никитин месяц назад выписался из горбольницы №52. Грустно шутит, что болел коронавирусом как по методичке. Большинство симптомов 32-летнего мужчины совпали с теми, которые указаны в медицинских инструкция.

— Стоило мне встать с кровати, как начиналась одышка. Горло отекло так сильно, что казалось, вот-вот задохнусь. Вдобавок пропало обоняние, вкусовые рецепторы атрофировались. Все это на фоне температуры 38 градусов. Я думал, отлежусь дома и все пройдет. Но из-за симптомов я даже не мог заснуть. В какой-то момент я понял, что если сейчас не вызову скорую, мне хана, — рассказывает историю своей болезни москвич.

Валерий вспоминает, что когда врачи сделали ему КТ, оно показало пневмонию между второй и третьей степенью тяжести. В легких образовались несколько очагов уплотнений, которые за схожесть именуют матовым стеклом.

— Насыщение крови кислородом было чуть больше 90% — это очень мало. За неделю в больнице ушли тяжелые симптомы. Потом еще неделя долечивания. Мне повезло, а вот моему тестю нет. Ему было под 70 лет: хронические, диабет.

С тех пор Валерий везде ходит в маске — даже на улице, хоть того и не требуют актуальные нормы. Мы беседуем посреди парка «Сокольники». По дорожкам, где еще месяц назад было не пройти из-за обилия велосипедистов, сегодня ползут вереницы скорых. Выставочный комплекс был переоборудован в ковидный госпиталь, но так и не пригодился весной. Сегодня заработал в полную силу.

В больницу в Коммунарке прибывают новые пациенты.

В больницу в Коммунарке прибывают новые пациенты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СИТУАЦИЯ НА ПРЕДЕЛЕ

С началом лета ежедневный прирост выявленных случаев коронавируса в Москве пошел на спад. Несколько месяцев наблюдали спокойное плато по 500 — 700 за сутки. Но уже во второй половине сентября кривая устремилась вверх, превысив психологический рубеж в 1000 пациентов, и продолжила устанавливать антирекорды осени. Так за 11 октября выявлено 4501 новый случай. Из них 994 пациентам потребовалась госпитализация.

Москва идет в общем тренде российской и мировой статистики. За последние сутки в стране выявлено 13 634 случая заболевания коронавирусом. В разных концах земного шара вновь фиксируют антирекорды, которые настойчиво подпирают цифры весеннего пика. В Израиле ввели карантин, закрыта часть Мадрида.

До майских пиков в Москве, когда за день госпитализировали по две тысячи человек, еще далеко. Но темпы роста пациентов в больницах опережают весенние. Тогда чтобы начать госпитализировать по тысячу москвичей в дней потребовалось более месяца. Сейчас хватило трех недель.

На фоне тревожной статистики столица наращивает мощности системы здравоохранения. Кроме упомянутого госпиталя в экспоцентре «Сокольников», аналогичный заработал в Крылатском. Подобная практика стала мировым стандартом: много места, хорошая система вентиляции.

Временные госпитали оснащены по последнему слову техники и нет сомнения, что всем пациентам будет оказана высококлассная помощь. Однако встает вопрос: хватит ли запаса прочности?

— Совершенно точно можно сказать, что ситуация на пределе. Нет сомнений, что эти временные стационары обеспечены всем необходимым, а врачи вновь готовы выкладываться на полную и спасать людей. Но сама эта ситуация с эксплуатацией зданий изначально не предназначенных для размещения больных, говорит о том, что положение дел в Москве все хуже, — объясняет социолог и политолог Михаил Галицкий.

Очередь из машин "скорой помощи" у больницы, принимающей больных коронавирусом.

Очередь из машин "скорой помощи" у больницы, принимающей больных коронавирусом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕ ЧАЩЕ ПОПАДАЮТ В БОЛЬНИЦУ

У ГКБ №40 в Коммунарке наблюдают последние дни рост числа машин скорой помощи. Главврач клиники Денис Проценко объяснил это увеличением числа заболевших в Москве. Койки в палатах, отданных под ОРИТ — отделение реанимации и интенсивной терапии — все активнее заполняются больными.

— Сейчас наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами, требующими стационарного лечения. Поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением, — сказал главврач.

Молодые нередко могут переболеть коронавирусом дома в условиях самоизоляции, но для москвичей в возрасте 65+ инфекция куда опаснее. Согласно статистике московского оперштаба, доля госпитализированных пожилых людей растет день ото дня: каждый четвертый в больницах. Поэтому настояние столичных властей, что все пожилые должны соблюдать домашний режим, и последовавшая блокировка льготных карт, должны снизить риск заболевания в этой группе.

Проблема в том, что не все проявляют сознательность. Так в пятницу, 9 октября, Департамент транспорта зафиксировал 69 тысяч попыток воспользоваться заблокированными проездным. Отметим, что соцкарты также приостановлены для школьников, которые ушли на длинные осенние каникулы до 18 октября.

В зоне риска люди старшего возраста.

В зоне риска люди старшего возраста.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

САМАЯ ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

— Столичные врачи ни разу не вставали перед тяжелейшим выбором: кому оказать помощь и кому отказать в ней. Коек и специалистов нам, в отличие от других стран, хватало всегда. Так и должно быть в дальнейшем, вот только зависит это от каждого из нас. Вы не надели маску – заболела ваша семья и соседи. Пренебрегли антисептиком – через несколько дней в больницах прибавилось пациентов. Соблюдайте дистанцию, ограничьте контакты, носите маску и перчатки. Это самая важная врачебная рекомендация каждому, — написала в личном фейсбуке главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Эксперт-политолог Михаил Галицкий, анализируя действия московской мэрии, убежден, что все заявления и меры последних дней говорят о том, что власти пытаются избежать жестких карантинных мер, не хотят повторять полную самоизоляцию:

— Вместо этого Сергей Собянин анонсирует точечные меры, которые направлены на безопасность уязвимых слоев населения. Надо понимать, что сейчас мэр на пороге серьезного решения. Еще 1 октября глава города сказал, что «ситуация на грани, она критична». Это видно по пробкам и количеству пассажиров общественного транспорта. Мэр открыто говорит о ситуации, пытается выстроить доверительный диалог с москвичами. В ответ нужна сознательность.

Собеседник добавляет: московские власти прекрасно понимают, что карантина не хочет никто. Он мешает развитию города, бьет по культурной жизни, уводит клиентов у бизнеса и в конечном итоге лишает дохода горожан. Поэтому попытка убрать с улиц группу риска — пенсионеров и хроников, путем перевода 30% сотрудников на удаленку, а также школьников, которые сами чаще всего легко переносят болезнь, но могут заражать других, это действенный способ избежать тотального локдауна.

30% работников переведут на удаленку.

30% работников переведут на удаленку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОМОГУТ ЛИ ШТРАФЫ?

Практика последних дней показывает, что добровольно ограничивать себя готовы не все. Это толкает власти Москвы переходить от рекомендаций к наказаниям. Москвичи откровенно расслабились и позволяли себе не носить маски в метро и магазинах. Хотя сегодня средства защиты в широкой продаже.

Отрезвить народ весной помогли штрафы. С марта выписано 752 тысячи протоколов. Меры воздействия оказывают и на бизнес: выписано 27 тысяч протоколов. Причем 150 из них обернулись временным закрытием. За два месяца подобной практики весной-летом уровень заболеваемости упал в десять раз. Роспотребнадзор решил к ним вернуться. Ревизоры наказывают рестораны, супермаркеты и банки.

Избежать введения более жестких мер возможно, если усилия властей, жителей и бизнеса будут объединены. Хочется верить, что ставка Москвы на сознательность жителей сыграет. Иначе без нового карантина спасти людей не удастся.

За 11 октября выявлено 4501 новый случай.

За 11 октября выявлено 4501 новый случай.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

БДИ!

Эти меры уберегут столицу от карантина

Ограничение социальных контактов: встречи с друзьями, а также визиты в общественные места надо отложить.

Ношение масок и перчаток: не выходите из дома без средств защиты.

Соблюдайте дистанцию: полтора метра и маска на лице сводят риск инфицирования до нуля.

Проявляйте сознательность: оставайтесь дома, особенно, если заметили первые симптомы болезни.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые