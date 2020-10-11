Многодетная мать-учительница повесила четырехлетнего сына

Пара регулярно публиковала совместные фото семейных прогулок. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трагедия случилась в одной из квартир подмосковного Пушкина днем 11 октября. Здесь жила семейная пара с четырьмя детьми: два сына — 19 лет и 4 года, две дочери — 13 и 16 лет. По версии следствия, 43-летняя Людмила повесила младшего ребенка.

— Тело обнаружил отец, вернувшийся домой. Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Криминалисты проводят осмотр квартиры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собирается характеризующий материал, допрашиваются родственники, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

Подозреваемая в убийстве мать работала учителем английского языка. Она преподавала в школах и детском саду. Была членом местного клуба приемных и многодетных семей и даже награждена за активное участие в жизни сообщества. Ее супруг Василий занимался программированием, сообщает источник kp.ru.

В семье было четверо детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Отец ушел на прогулку с другими детьми. Когда вернулся, увидел повешенное тело сына. Пытался реанимировать его, вызвал скорую, но к этому моменту ребенок был уже мертв, — добавил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего. Статья предусматривает наказание для женщин до 20 лет колонии. По предварительным данным, подозреваемая страдала расстройством психики. Отметим, что в том случае, если обвиняемого по итогам психиатрической экспертизы и последующего решения суда признают невменяемым, то наказание заменяют принудительным лечением без конкретного срока. Выйти из психиатрической лечебницы можно только по решению врачебной комиссии.

Судя по страницам супругов в социальных сетях, еще год назад в семье царила идиллия. Пара регулярно публиковала совместные фото семейных прогулок. Василий увлекался спортивными пробежками, а его супруга много постила лингвистические факты, называла себя «скучающей домохозяйкой» и рассказывала о своих проектах в рамках городского клуба многодетных.