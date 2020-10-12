Заключенный признался в убийстве 23-летней давности

В настоящее время оперативники продолжают работать с осужденным и выяснять все детали и мотивы убийства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось несколько дней назад в ходе работы оперативников с 48-летним осужденным Сергеем К.* Следователи смогли установить возможную причастность Сергея к давнему убийству и в очередной раз допрашивали мужчину. В ходе разговора осужденный понял, что улик слишком много, а отпираться больше не имеет смысла, и сознался в убийстве, которое совершил 23 года назад. В марте 1997 года Сергей застрелил 29-летнего уроженца Читы Николая П.* Тело мужчины было найдено с огнестрельным ранением головы.

«20 марта 1997 года на улице Ращупкина в Москве был обнаружен труп 29-летнего Николая П.* с огнестрельным ранением головы. Долгие годы оперативникам не удавалось установить убийцу, совершившего преступление. Однако несколько дней назад осужденный за другое преступление 48-летний Сергей К.* был полностью изобличен в совершении данного преступления и дал признательные показания», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время оперативники продолжают работать с осужденным и выяснять все детали и мотивы убийства. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 - Убийство.