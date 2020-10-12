На смену бабьему лету в Москву придет первый снег

В столицу на смену бабьему лету идет похолодание. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бабье лето в столице закончилось! Уже в середине недели на смену аномально теплой погоде придут дожди и похолодание. В среду днем термометры еще будут показывать +17 градусов, но уже на следующий день дневная температура понизится до +13, а ночью ожидается до +3. На выходных будет еще холоднее: +5 днем и 0 ночью:

- По области возможны заморозки, дожди временами будут идти с мокрым снегом, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. – А вот чистый снег в столице пойдет не раньше, чем на следующей неделе. Это вполне соответствует климатической норме, когда в последних числах октября может выпасть первый, временный, снег.

Относительное тепло в Москву еще вернется. Если на ближайших выходных ожидаются заморозки, то вот в следующие субботу-воскресенье будет до +10…+12. Это будет финальный залп осеннего тепла, после которого уже точно пора будет доставать теплую одежду и обувь, а автомобилистам – думать, где «переобуться».