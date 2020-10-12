В военном университете Москвы обнаружили тело капитана с огнестрельным ранением

Оперативникам предстоит установить все детали случившегося и выяснить, что именно произошло с офицером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел несколько часов назад на территории военного университета в Москве. Известно, что погибший офицер находился в звании капитана и был помощником дежурного по военному городку. Сперва служащие не поняли, что именно случилось - раздался громкий хлопок, похожий на выстрел, однако никаких стрельб на территории университета быть не могло. Обследовав территорию, сотрудники обнаружили тело офицера и сразу вызвали на место скорую помощь и полицию.

«На территории Военного университета МО РФ было обнаружено тело офицера с огнестрельным ранением головы. Что именно произошло - пока неизвестно. Причины, а также носит ли происшествие криминальный характер, сейчас пытаются установить оперативники, которые работают на месте происшествия, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время в университете работают следователи и криминалисты. Оперативникам предстоит установить все детали случившегося и выяснить, что именно произошло с офицером.