Никакого творчества, только бизнес: частный прокатчик парализовал работу Цирка на Фонтанке

Цирк на Фонтанке закрыт по вине частного прокатчика. Фото: Росгосцирк

Болезненные слоны и истощенные верблюды, обленившиеся тигры в тесной клетке и крокодил, живущий в старом холодильнике, – так сейчас выглядят животные из частной программы «Итальянского цирка Togni», что подтверждено сразу двумя проверками: ветеринарной и прокурорской. Выступать в Большом Санкт-Петербургском госцирке артисты начали в феврале, обещая зрителям увлекательное цирковое шоу. Но за время пандемии, пока культурные мероприятия были запрещены, прокатчик распустил коллектив без зарплаты и запер четвероногих в тесных вольерах, оставив без должного ухода. И это при том, что задержавшимся на изоляции итальянцам Цирк на Фонтанке гостеприимно предоставил все условия: артистов разместили в подведомственной гостинице и ос о рекламетавили в пользование цирковые площади – живите и репетируйте сколько угодно, готовьтесь к открытию сезона. Результат этой «подготовки» теперь описан в материалах прокурорской проверки, которая выявила грубые нарушения российского законодательства по содержанию животных и потребовала частного прокатчика немедленно их устранить.

Однако, исправлять ситуацию частный прокатчик не торопится: сам выступать не может – и другим не дает. Недобросовестная компания ООО «Циркус интертеймент компани» убеждает своих артистов не освобождать помещения госцирка, ставя под угрозу открытие сезона в Цирке на Фонтанке. Со 2 сентября, когда после пандемии культурные мероприятия наконец разрешили после полугодового простоя, зрители могли бы вернуться на представления – за эти месяцы артисты Росгосцирка подготовили премьерную программу «Девочка и слон» с экзотическими животными и захватывающими трюками. Однако, из-за того, что площади заняты многочисленным реквизитом и десятками больных животных из предыдущей частной программы, сотрудники Росгосцирка не могут начать репетиции. Премьеру, назначенную на 23 октября, из-за итальянских гостей пришлось перенести на ноябрь.

Артисты госкомпании за время пандемии подготовили новую программу «Девочка и слон», премьеру которой срывает частный прокатчик. Автор фото: Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ

Гости задержались

Программа «Итальянский цирк Togni», принадлежащая продюсерской компании ООО «Циркус интертеймент компани», заехала в Большой Санкт-Петербургский государственный цирк в феврале 2020 года. 47 артистов, 26 голов животных от рептилий до слонов – выступления шли практически каждый день. По договору с Росгосцирком коллектив должен был отработать определенное количество представлений и продолжить гастроли в другом городе. Но 16 марта Минкульт приостановил все мероприятия из-за пандемии коронавируса. К этому времени итальянская труппа успела отработать четыре недели, заработав, лишь по приблизительным подсчетам, около 40 миллионов рублей.

Выезжать из цирка артисты не торопились – ждали, когда им вновь разрешат работать. Тогда никто и представить не мог, что простой затянется на полгода. Росгосцирк организовал гостям лучшие условия: животных оставили в цирке, самих артистов заселили в подведомственную гостиницу. Все это время принимающая сторона, безусловно, несла расходы: это и стоимость содержания питерского филиала (около 12 млн рублей ежемесячно), и ветеринарное обслуживание, и эксплуатация здания, и затраты на персонал… А недобросовестный прокатчик теперь ни копейки не хочет платить госкомпании за эти услуги.

Бизнесмены из «Циркус интертеймент компани» решили сэкономить еще и на труппе. Артистов, из которых граждан Евросоюза не более 10 (остальные из России, Казахстана, Белоруссии и Украины), распустили без зарплаты до лучших времен: большинство из них, побросав вещи в гостинице и не сдав номера, разъехались по городам и весям. Присматривать за слонами да тиграми остались лишь три человека – дрессировщики, вынужденные выполнять чужую работу (обслуживающий персонал также отправили восвояси).

- Если артисты Росгосцирка все это время получали зарплату и репетировали, чтобы не выйти из формы, то здесь прокатчик не стал утруждать себя этими расходами, - рассказывает заместитель генерального директора Росгосцирка по творчеству и зарубежному сотрудничеству Елизавета Гамбург. - Ещё в августе стало известно, что в сентябре цирк откроется - уже нужно было готовиться, запускать рекламную кампанию, но «Циркус интертеймент компани» не пожелали этого сделать. Мы пытались вести переговоры, чтобы решить, как артисты продолжат выступления – договор к тому моменту уже истекал. Но вместо конструктивного диалога прокатчик выдвинул неприемлемые требования, в судебном порядке требуя от Росгосцирка подписать новое соглашение. По нему все расходы – за пребывание в цирке и гостинице несет государственное предприятие. А кроме того, Росгосцирк не получает никакой прибыли от их выступлений. Конечно, пойти на такое мы не могли. Не имеем права, так как эти затраты - нецелевое использование бюджетных средств.

Животных «лечат» дистанционно

За время простоя итальянского цирка животные отвыкли от выступлений, из-за затворничества у них обострились болезни.

- Ситуация с животными действительно критическая, - говорит исполнительный директор Большого Санкт-Петербургского государственного цирка Казбек Боллоев. - С конца июля сотрудники Росгосцирка провели две внутренние проверки – смотрели соблюдение техники безопасности и состояние животных. Здесь надо отметить, что свои обязательства по ветеринарному обслуживанию мы готовы выполнять в полном объеме. Однако, несмотря на объективно плохое состояние животных, нам даже не разрешают взять у них анализы, ссылаясь на то, что их якобы дистанционно наблюдают высококлассные европейские специалисты. Нам не дают лечить этих животных. Они частные!

Однако, нарушения выявили не только сотрудники Росгосцирка. В сентябре в Цирк на Фонтанке приехала прокурорская проверка, которая по итогам многочисленных нарушений вынесла предостережение прокатчику. Фактически артисты нарушают миграционное законодательство: получив рабочую визу как высококвалифицированные сотрудники, они выполняют труд совершенно иной квалификации. Все это грозит крупным штрафом прокатчику, а иностранным гражданам - депортацией, с запретом въезда в РФ на срок до 5 лет. А кроме того, «Циркус интертеймент компани» нарушает требования закона по содержанию животных. От компании требуют обеспечить четвероногим артистам должный уход и немедленно перевезти их в подходящие условия – Цирк на Фонтанке для них попросту слишком мал.

Резонный вопрос: как тогда в феврале итальянских гостей с их животными пустили в неподходящее по размеру помещение? Оказывается, предыдущий директор Цирка на Фонтанке Илья Ляхов, аффилированный с прокатчиком «Циркус интертеймент компани», попросту скрыл этот факт от руководства в Росгосцирке. Теперь многочисленные нарушения экс-директора проверяет полиция – решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А несчастные четвероногие продолжают ютиться в цирке, брошенные прокатчиком.

- Животные все это время почти не двигаются, - делится ветеринар Росгоцирка Ольга Меркулова, которая своими глазами видела, что творится в Цирке на Фонтанке. – Слоны большую часть времени жестко пристегнуты за переднюю и заднюю ноги, не имеют постоянного доступа к воде. У одного из них подкожные опухоли - это бросается в глаза даже обывателю, у другого живот увеличился в размерах. Трое верблюдов – хоть и молодые, но горбы у них опустились. У нормального здорового животного в горбах содержится запас жира, а эта троица либо хронически больна, либо недоедает. Пять тигриц и один тигр содержатся кучно в одном вольере: самки ожиревшие, а вот самец худоват- видимо, они его объедают.

Слоны из итальянского цирка за несколько месяцев небрежного отношения растеряли форму и страдают от хронических болезней. Фото: Росгосцирк

По словам ветеринара, на 26 голов животных требуется не менее 10 сотрудников обслуживающего персонала. А здесь постоянного контроля за четвероногими нет, дрессировщики приходят и уходят. Не исключено, что за долгие месяцы небрежного отношения некоторые животные сдали окончательно и выступать больше не смогут.

- Я думаю, что не всех из них можно привести в нормальное состояние, - вздыхает ветеринар госкомпании. - Особенно тех, у кого развились неврологические болезни. В частности, одна слониха делает движения головой из стороны в стороны. Такие стереотипные движения развиваются у животных от скуки, стресса. Ее надо реабилитировать, ей уже нужен покой. Поверьте, если животных выпустить на манеж в таком состоянии, будет скандал – ни зрители, ни зоозащита не оставят это без внимания, и совершенно справедливо…

Между тем, для госкомпании неприемлемо такое отношение к животным - своих четвероногих артистов сотрудники Росгосцирка берегут и балуют. Так, например, дрессировщик из знаменитой династии Андрей Дементьев-Корнилов – один из главных участников новой программы Росгосцирка «Девочка и слон», со своими слонами проводит сутки напролет: выводит на прогулки, купает, играет. Многотонные дикие животные у него стали совсем ручными и готовы радовать зрителей.

- В нашей новой программе краснокнижные слоны, рептилии, 12 лошадей русской верховой породы, верблюды, - перечисляет ветеринар Ольга Меркулова. – Госкомпания организовала им великолепные условия: сейчас они находятся в сочинском цирке, где есть большой двор и даже песочница для выгула слонов, здесь они принимают солнечные ванны. У нас животные не стоят на привязи, постоянно разминаются, а меню у них самое разнообразное. К сожалению, пока питерский цирк занят итальянскими артистами, нашу программу разместить там нельзя.

Заложники ситуации

Подобный скандал с этим итальянским цирком уже случался. В прошлом году, когда гастролеры приехали со своей программой в Якутск, горожане были настолько шокированы увиденным, что даже потребовали запретить шоу. Животных привезли в жаркий город в железных фурах, в одной из которых поместили аж двух слонов. Случайному прохожему удалось запечатлеть на видео, как истощенных и грязных животных вызволяли из грузовика – эти кадры разлетелись по Сети и всколыхнули весь город. Возмущенные таким отношением жители Якутска срывали афиши итальянского цирка и даже создали петицию о запрете выступлений этого коллектива – ее подписали более 95 тысяч (!) человек.

И вот теперь скандал может повториться в культурной столице: прокатчик готов выгнать несчастных четвероногих на манеж, лишь бы получить прибыль. И так как животных он не вывозит, сезон под угрозой срыва.

- Эта ситуация больше похожа на шантаж, от которого страдают все – артисты итальянского цирка, животные, наши зрители, которые могут не увидеть новую программу, - отмечает Казбек Боллоев. - У нас государственное предприятие, все имущество казенное, поэтому пойти навстречу требованиям бизнесмена-прокатчика априори невозможно. Я склонен называть это самоуправством, и это подтверждают выводы прокуратуры.

Сейчас Росгосцирку предстоят судебные разбирательства с недобросовестным партнером, которые могут растянуться на долгие месяцы, парализовав работу Цирка на Фонтанке. И даже в таких обстоятельствах принимающая сторона готова идти навстречу прокатчику.

- Чтобы не выставлять итальянский цирк на улицу, мы предложили им временно переехать на другую площадку Санкт-Петербурга — Цирк в Автово, - говорит Елизавета Гамбург. – Мы понимаем, что и люди, и животные стали заложниками ситуации, которую частный прокатчик хочет использовать в свою пользу. Возвращаться в Италию артисты не могут, так как там запрещены выступления с животными. Мы даже предлагали им сотрудничать напрямую без посредника. Мы бы сделали все возможное, чтобы вылечить их животных, и вместе подумали, как они могут продолжать выступления. К сожалению, такой диалог не состоялся. Кто-то спросит, почему мы не вывезем животных сами на другую площадку. Но это не в наших принципах, это попросту негуманно. Как компания, которая работает с артистами, мы не хотим идти на крайние меры, хотя это и не сотрудники Росгосцирка. Мы очень надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать.

Под чутким управлением дрессировщика Росгосцирка Андрея Дементьева-Корнилова слоны демонстрируют чудеса изящества. Фото: Росгосцирк

КСТАТИ

Росгосцирк предлагает артистам работу без посредника

В Тульском цирке похожие проблемы. Там стартовали репетиции новой программы Росгосцирка «Русалочка» - это будет уникальное представление. Ключевым элементом постановки станет интерактивный водяной подиум. Высота основного каскада воды в конструкции - 22 метра.

Однако, параллельно в Тульском цирке находится частный коллектив программы «Принц цирка», гастролями которого занимается по сути тот же собственник, что организовал программу «Итальянский цирк Togni» в Санкт-Петербурге. Ситуация аналогичная: выступление артистов прервалось из-за пандемии, и все это время им предоставляли площади цирка и подведомственной гостиницы. С 1 сентября в регионе снят запрет на проведение культурных мероприятий, однако прокатчик не торопится возобновлять гастроли. Артистам предложили дать оставшиеся представления, выполнить условия договора и покинуть Тульский цирк. Однако, и здесь Росгосцирк получил неаргументированный отказ. Труппа, которую прокатчик настраивает против Росгосцирка и использует, чтобы получить максимальную прибыль, отказывается работать и не выезжает. Из-за этого двум программам приходится уживаться на одной площадке.

При этом госкомпания готова и дальше работать с программами «Принц цирка» и «Итальянский цирк Togni».

- В сложившейся ситуации бизнесмены применяют излюбленный прием – используют в своих войнах артистов, режиссеров, композиторов и других представителей творческих профессий. Это борьба за прокат и деньги, но никак не за творчество, - уверена Елизавета Гамбург. - Речь идет сугубо о прикрытии серых схем, когда огромные государственные деньги начинают работать на бизнес-интересы отдельных лиц. Поэтому мы предлагаем артистам обеих программ прямое сотрудничество, без контракта с прокатчиком, который так себя скомпрометировал.