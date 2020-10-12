В середине октября на ВДНХ зацвела сирень

Пользователи соцсетей ликуют от счастья - на ВДНХ цветёт сирень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пользователи соцсетей ликуют от счастья - на ВДНХ цветёт сирень. И не в какой-нибудь оранжерее или на плакате, а на улице. Можно даже понюхать. Бутоны, может, не такие пышные как весной. И от аромата голова не идёт кругом. Но факт остаётся фактом. Октябрь реинкарнировался в май. Некоторые пользователи уже традиционно связали это с пандемией, хотя и специалисты так не считают.

Октябрь реинкарнировался в май. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нечто подобное происходит каждую осень, - сообщил «КП» агроном Михаил Воробьев. - То жимолость съедобная начнёт повторно цвести. То шиповник. То яблоня. Народ реагирует по-разному. Кто-то видит в этом конец света, а кто-то радуется как ребёнок.

По словам Воробьева, даже если сейчас по цветущим кустарникам ударят морозы, они не погибнут.

Народ реагирует по-разному. Кто-то видит в этом конец света, а кто-то радуется как ребёнок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Просто эти культуры досрочно израсходовали часть цветочных почек, - говорит специалист. - И весной именно эти почки не расцветут. Но расцветут другие. Короче, всё нормально. И волноваться по поводу сирени не стоит. Просто октябрь слишком тёплым выдался. Вот природа и реагирует. А вообще деревья и растения ориентируются больше не на солнце, а на длину дня, который осенью, как известно, укорачивается. Из-за чего клеточный сок у растений сгущается и листья отпадают.