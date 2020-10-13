С вирусами шутки плохи

Фото: Сергей ПИВОВАРОВ/РИА Новости

Последнюю неделю коронавирус наступает по всем фронтам. Новых случаев заражения за эти дни стало больше на 40 процентов. Больных теперь чаще увозят в инфекционки. Более 25% новых пациентов – в возрасте от 65 лет и старше. Пожилым людям и тем, у кого давние хронические проблемы со здоровьем, трудно бороться с болезнями. Особенно такими опасными, как COVID-19.

Поэтому по решению мэра Москвы Сергея Собянина пенсионеров сначала попросили, а потом обязали оставаться дома. Для этого пришлось временно приостановить им льготные проездные и социальные карты.

Ведь многих вирус ловит именно в общественных местах – на работе, в магазинах, в транспорте. Кстати, по количеству ежедневных поездок в метро и наземке видно, что обычные рекомендации не помогают. Взять хотя бы первый день блокировки льготных билетов. Через турникеты с такими картами пассажиры попытались пройти более 19 тысяч раз. И это только за один день!

В ПАРКЕ - ГУЛЯТЬ

Врачи и городские власти стараются оградить жителей от смертельной заразы. Прежде всего, людей в возрасте, для которых осень и зима теперь вдвойне опаснее. Ведь приходится остерегаться ещё и сезонных простуд и гриппа. Среди тех, кто в группе риска в холодное время, пожилые оказались самыми беззащитными. Чтобы не случилось беды, им и всем жителям нужно соблюдать простые правила - делать прививки от гриппа, меньше бывать в людных местах, носить маски и перчатки, сохранять социальную дистанцию. Пандемия длится уже не первый месяц, и все эти правила для многих давно стали привычкой. А тем, кто ещё забывает о них, пора приучить себя заботиться не только о своём здоровье, но и о самочувствии остальных.

Тем более, что сейчас в городе действуют не такие строгие ограничения, как во время пика пандемии. Пожилым людям хотя и отменили бесплатный проезд, но на улицу выходить им никто не мешает. Можно гулять в парках и скверах, выгуливать домашних животных, дышать свежим воздухом. А если нужны продукты или лекарства, то всегда помогут волонтёры.

ЗАБОТИМСЯ ДРУГ О ДРУГЕ

Многие надеются, что сейчас до жёсткого карантина в Москве не дойдёт. Столичные власти и сами этого не хотят. Поэтому постоянно напоминают всем нам поменьше выходить на улицу и не ездить на транспорте. Пожилые люди, не прокатившись лишний раз в метро или в автобусе, не толкаясь в очередях по магазинам, заботятся и о себе, и о других. У каждого больше шансов избежать заражения. Инфекция все ещё опасная, непредсказуемая, но всем известно, как можно сохранить здоровье и поскорее вернуться к привычной жизни. Зачем же подвергать себя и остальных ничем неоправданному риску?

Бабушек и дедушек никто не оставит с житейскими заботами один на один. Как и весной, сегодня для них запустили дополнительные социальные услуги, онлайн-программы и благотворительные акции. По единому телефону горячей линии 8-495-870-45-09 можно заказать доставку всего необходимого из магазина или аптеки, узнать о возможностях телемедицины или психологической помощи на дому, выбрать онлайн-экскурсию в проекте "Московское долголетие" или вызвать соцработника. Главное - оставаться дома!