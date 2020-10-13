В Москве умерла бабушка-инвалид, которая обвиняла санитарку в избиении

По словам сына скончавшейся пациентки, его мама была не единственной, к кому в палате применялась физическая сила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта запутанная история тянется с августа, и у каждой стороны есть разные версии случившегося. У департамента здравоохранения своё объяснение произошедшего, которое выглядит довольно логично, но и сын пострадавшей в больнице женщины не сомневается в рассказе своей матери. Расставить точки над "и" должны были правоохранители, но ответа пришлось ждать долго. Несколько дней назад 64-летняя женщина-инвалид скончалась, так и не дождавшись результатов проверки своего заявления об избиении прямо в больничной палате.

2 месяца назад Галина Н. проходила лечение в ГКБ №52. Сначала женщина поступила в стационар с затруднением кровообращения и дыхания. После обследования Галину перевели в реанимацию, врачи заподозрили у женщины признаки инфаркта. После улучшения состояния пациентки Галину снова вернули в кардиологическое отделение, там она провела ещё некоторое время. Когда её выписали, и сын Дмитрий привёз женщину домой, Галина рассказала, что в больнице её избила и пыталась задушить одна из санитарок.

Гематомы на теле престарелой пациентки.

— Я увидел на её теле множественные гематомы, зафиксировал всё на фото и написал заявление в полицию. Но ответа мы не получили до сих пор, прошло уже 2 месяца. Теперь мамы нет, скорее всего, её можно было спасти, но после случившегося она наотрез отказывалась обращаться за медицинской помощью. Очень боялась повторения случившегося, — говорит Дмитрий

Сын вспоминает слова матери о жестоком обращении с ней в больнице - по его словам, Галина Н. была не единственной, к кому в палате применялась физическая сила.

— Я хочу только, чтобы эту санитарку нашли и она больше никогда не могла причинить вред беззащитному человеку. Моя мама инвалид 2 группы, она не могла за себя постоять, у неё были проблемы со слухом, поэтому она часто переспрашивала. Именно это и вызвало гнев в её адрес, неужели так можно обращаться с беспомощным человеком? — возмущается Дмитрий.

Мужчина и сам пытался найти ответы у работников больницы, хотел сам отыскать обидчицу его матери.

— Я общался с врачом из кардиологии, он вообще сначала сказал, что с синяками её привезли уже из реанимации, а потом объяснил, что они появились из-за приёма лекарств, историю с избиением отрицали полностью, — рассказывает мужчина.

Департамент здравоохранения Москвы в свою очередь информацию о жестоком обращении с пациенткой в ГКБ № 52 опроверг.

— В результате проведенных выездных мероприятий ведомственного контроля, в ходе которых были опрошены пациенты и сотрудники отделения, в котором работает указанная в статье санитарка, факт ненадлежащего обращения медицинского персонала с пациенткой не подтвердился, — сообщил департамент здравоохранения Москвы

Появление гематом на теле 64-летней пациентки в депздраве объяснили приёмом препаратов и хроническими заболеваниями.

— Стоит отметить, что пациентка страдает рядом тяжёлых хронических заболеваний, по поводу которых она длительно принимает лекарственные препараты, обладающие рядом побочных действий, описанных в инструкциях. Вследствие приёма этих препаратов у пациентки имеет место хронический геморрагический синдром в виде множественных гематом различной локализации и степени давности, — сообщило ведомство.