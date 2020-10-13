Московская область занимает 1 место среди регионов России по реализации «мусорной реформы»

Московскую область назвали лучшим субъектом РФ по масштабам реализации так называемой «мусорной реформы». Об этом во время своего выступления на заседании Комитета Госдумы по экологии заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, Подмосковье возглавляет ТОП-7 регионов с наилучшими показателями. Вся «великолепная семерка» выглядит следующим образом:

• Московская область,

• Нижегородская область,

• Татарстан,

• Тюменская область,

• Мордовия,

• Ивановская область,

• Саратовская область.

Помимо этого есть и список аутсайдеров - субъектов, где система обращения с бытовыми отходами меняется в масштабах всей страны слишком медленно. По словам Кобылкина, в числе худших - Хабаровский край, Архангельская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область.

Напомним, «мусорная реформа» стартовала на всей территории страны в 2019 году. В Московской области менять отрасль утилизации отходов начали еще в 2013-м. На тот момент на территории региона действовали 39 крупных мусорных полигонов «советского образца» - сюда свозили разнородные отходы и трамбовали экскаваторами. Так продолжалось десятилетиями. Однако по инициативе губернатора была начата работа по сокращению числа полигонов. В ближайшее время должны быть закрыты последние из тех 39 свалок. Вместо них в Подмосковье строят комплексы по переработке отходов (КПО), каждый из которых способен ежегодно перерабатывать сотни тонн мусора, возвращая вторсырье (пластик, стекло, бумагу, металлы) в промышленный оборот.

- С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет, - сказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Тема закрыта.