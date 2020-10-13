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Московская область занимает 1 место среди регионов России по реализации «мусорной реформы»

Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Московскую область назвали лучшим субъектом РФ по масштабам реализации так называемой «мусорной реформы». Об этом во время своего выступления на заседании Комитета Госдумы по экологии заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, Подмосковье возглавляет ТОП-7 регионов с наилучшими показателями. Вся «великолепная семерка» выглядит следующим образом:

• Московская область,

• Нижегородская область,

• Татарстан,

• Тюменская область,

• Мордовия,

• Ивановская область,

• Саратовская область.

Помимо этого есть и список аутсайдеров - субъектов, где система обращения с бытовыми отходами меняется в масштабах всей страны слишком медленно. По словам Кобылкина, в числе худших - Хабаровский край, Архангельская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область.

Напомним, «мусорная реформа» стартовала на всей территории страны в 2019 году. В Московской области менять отрасль утилизации отходов начали еще в 2013-м. На тот момент на территории региона действовали 39 крупных мусорных полигонов «советского образца» - сюда свозили разнородные отходы и трамбовали экскаваторами. Так продолжалось десятилетиями. Однако по инициативе губернатора была начата работа по сокращению числа полигонов. В ближайшее время должны быть закрыты последние из тех 39 свалок. Вместо них в Подмосковье строят комплексы по переработке отходов (КПО), каждый из которых способен ежегодно перерабатывать сотни тонн мусора, возвращая вторсырье (пластик, стекло, бумагу, металлы) в промышленный оборот.

- С 1 января 2021 года городских свалок в Подмосковье больше не будет, - сказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Тема закрыта.

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