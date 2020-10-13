В Москве станет проще оформить выплаты на детей

Родителей избавили от сбора некоторых справок Фото: Shutterstock

Детские пособия для столичных мам и пап теперь станут оформлять быстрее. Раньше нужно было приносить в центр госуслуг пачку разных справок. Большинство из них постепенно перевели в электронный вид. Теперь родителей избавили от сбора ещё нескольких бумажек. Им больше не нужно приносить с работы справки о своих доходах, а также получать документы, выдаваемые отделами опеки и попечительства. Постановление об этом сегодня, 13 октября, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

До сих пор такие справки у родителей требовали во время оформления денежных выплат на детей. Теперь эти данные о заявителях будут поступать в единую базу с помощью межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме.

Напомним, в столичных центрах госуслуг документы при рождении малыша можно оформить одним пакетом за один визит. Специалисты помогают родителям получить сразу все необходимое - свидетельство о рождении ребенка и при необходимости одновременно свидетельство об установлении отцовства, справку о рождении, СНИЛС, полис ОМС, регистрацию по месту жительства, ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и загранпаспорт со сроком действия на пять лет.