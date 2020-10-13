Собянин: "Новую школу в Солнцево построят до конца года"

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин.

Учебный год для многих столичных школьников начался этой осенью в новых комфортных классах. А малышей родители привели в только что открытые современные детсады с бассейнами, просторными игровыми и спортивными залами, с дворовыми горками и лазалками. С 2011 года в Москве построили всего 393 новые школы и детских сада.

"До конца этого года планируем закончить строительство еще двух десятков учебных корпусов, - сказал сегодня, 13 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося корпуса школы № 1002 в Солнцеве. - Таким образом, за 10 лет москвичи получат свыше 400 новых школ и детских садов. Мы строим их в новых районах и в сложившихся городских кварталах, где есть такая потребность. Как, например, здесь в Солнцеве".

ЧТО СТРОЯТ

Новое здание школы № 1002 (Солнцевский проспект, д. 16А) рассчитано на 300 мест.

На трёх этажах разместятся:

- кабинеты иностранного языка, информационных и вычислительных технологий, биологии, химии и физики, совмещенные с практикумами;

- класс астрономии – с телескопом, глобусами, картами звездного неба и всем необходимым;

- экспериментальная лаборатория "Класс будущего" для изучения робототехники (конструирование и испытание роботов) и 3D-моделирования;

- научный театр для лекций, семинаров, презентаций и конференций. В нем поставят телевизоры, интерактивные панели и конференц-систему;

- спортзал размерами 15 метров на 24 метра с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатой для хранения инвентаря;

- актовый зал с двумя артистическими комнатами и кладовыми;

- фото-киностудия, библиотека и медиатека, шахматный кружок;

- кабинеты психолога и логопеда;

- столовая на 150 мест.

Здание полностью оснащено для обучения детей-инвалидов.

На школьном дворе - спортивная площадка, скамейки, игровые зоны, деревья, газоны и цветники.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первые школьники придут в классы в 2021 году.

Новый корпус школы № 1002 уже построен. В нем сейчас занимаются внутренней отделкой кабинетов и монтажом инженерных коммуникаций - теплосети, канализации, водостока.

Всего в учебном комплексе 3 школьных здания, 3 здания для дошкольников и 1 корпус дополнительного образования.

В них обучаются 3 518 детей.

ЦИФРЫ

С начала 2020 года в Москве построили 24 образовательных учреждения. До конца года планируют открыть ещё 8 детских садов и 16 школьных зданий.