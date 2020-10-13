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Нет маски - плати 5000 рублей: пассажиров штрафуют на вокзалах Москвы

Рейд прошел на трех вокзалах, выявили почти 150 нарушителей
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Рейд прошел на трех вокзалах, выявили почти 150 нарушителей

Рейд прошел на трех вокзалах, выявили почти 150 нарушителей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице за последние сутки в Москве выявили 4618 человек с COVID-19, цифры по заболевшим растут, а значит - важно соблюдать масочно-перчаточный режим. Но надевают средства защиьы в общественных местах далеко не все. В ходе рейда на вокзалах выявили почти 150 нарушителей масочного режима. Проверка проходила среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

- Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» проведено обследование трех вокзалов - Казанский, Ленинградский, Ярославский - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлено 147 нарушителей перчаточно-масочного режима, - об этом журналистам сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

В отношении граждан составлены протоколы по стате 3.18.1 часть 4, по которой предусматривается штраф в размере 5000 рублей.

Напомним, почти 100 тысяч пассажиров оштрафовали в метро и автобусах Москвы из-за отсутствия масок и перчаток.

- За период с мая по октябрь уже оштрафовали пассажиров на общую сумму почти 480 млн рублей, - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок».

До 28 октября ограничен бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями - все они должны оставаться дома.

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