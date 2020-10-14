Жительница Одинцово напала на своего бойфренда с гитарой: мужчина попал в больницу

Экипажем скорой помощи в ОЦРБ города Одинцово был доставлен 39-летний мужчина с ушибленными ранами теменной области справа и слева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история произошла несколько дней назад в Подмосковье. Поздним вечером в одном из домов поселка Горки-10 между Татьяной и Виталием вспыхнула ссора. Недопонимания у пары случались и раньше, житейское дело. Как правило, конфликты не были продолжительными, и Татьяна с Виталием вскоре находили общий язык - в их квартире снова воцарялся мир. Но не в этот раз. Поздним вечером в их доме разразился скандал, тон сожителей становился всё выше. А соседи давно не становились свидетелями такого громкого концерта из-за стены. Когда напряжение достигло апогея, женщина решила поставить последний аккорд в ссоре. Она схватила первое, что попалось под руку - это была гитара, которая стояла в углу комнаты. Она подняла гитару и несколько раз ударила Виталия по голове. Он никак не успел защититься от нападения.

— Экипажем скорой помощи в ОЦРБ города Одинцово был доставлен 39-летний мужчина с ушибленными ранами теменной области справа и слева. Ему была оказана медицинская помощь. Пациент пояснил, что телесные повреждения получил дома в результате ссоры с сожительницей, последняя несколько раз ударила его гитарой, — сообщил источник kp.ru.

Из больницы Виталия вскоре отпустили, врачи сказали, что скоро травмы заживут, и с мужчиной всё будет хорошо. О гитаре такого сказать мы не можем.