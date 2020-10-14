В Москве душевнобольной мужчина неделю жил с трупом матери

Соседи обратились в полицию, чтобы вскрыть дверь квартиры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились родственники 67-летней москвички Светланы В.*, которая перестала отвечать на звонки и выходить на связь с родными. Дверь женщина не открывала, а из квартиры стал доноситься неприятный запах. Запасных ключей ни у кого не оказалось, поэтому родные позвали на помощь полицию. В присутствии старшего сына Светланы 41-летнего Николая В.* полицейские вскрыли дверь и обнаружили внутри труп скончавшейся пенсионерки, а рядом ее младшего сына Василия В.*.

«В одной из квартир по улице Щорса в Москве было обнаружено тело 67-летней Светланы В.* с гнилостными изменениями. Приблизительное время наступления смерти - 7 дней назад. Женщина проживала совместно с 34-летним сыном Василием В.*, который все это время находился в квартире с ее телом.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

По имеющейся информации, Василий инвалид 1 группы и не разговаривает. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и является недееспособным. На место происшествия выезжали следователи полиции и Следственного комитета. Тело женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти 67-летней москвички.