Птицы-проглоты оставили жителей Москвы и окрестностей без урожая и вина

По словам руководителя орнитария в парке «Сокольники» Вадима Мишина, в этом году жалоб на оголодавших птиц действительно очень много. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поистине не знаешь, с какой стороны ждать подвоха. А тут удар нанесли пернатые. Дрозды, сойки, серые вороны, словно сговорившись, поели на дачах калину, боярышник, виноград, черешню, иргу, малину, черноплодку, черемуху, облепиху. Одним махом.

- Еще вечером ягоды были, а утром как Мамай прошел, - пишут пользователи соцсетей в интернете.

И, главное, пожаловаться некому. Птицы творят что хотят. Дерзко. Цинично. Безнаказанно. Как правило, утром - на рассвете. А потому даже сказать трудно, кто именно постарался, объев яблоки или жимолость.

Как пишут дачники, в прошлые годы такие неприятности тоже случались, но всё же не так повально.

- Вина не будет впервые за пять лет, - негодует пользователь Фейсбука Владимир. - Что это за голод такой? И не у меня одного. Тревожно.

- А у нас виноград сам по себе не уродился, - сообщил «КП» другой дачник Игорь Владимирович. - Сорт «Изабелла». Обычно девать некуда, а тут тоже даже вина не приготовишь. Хотя у соседей грозди как гири висят.

Причины неурожая, к слову, могут быть самыми разными - от плохого ухода до различных болезней.

Но у нас всё же речь идет о птичках.

По словам руководителя орнитария в парке «Сокольники» Вадима Мишина, в этом году жалоб на оголодавших птиц действительно очень много. Пишут, звонят, недоумевают. Присылают фото объеденной рябины. Сравнивают птичьи стаи с саранчой. Просят совета, как уберечь оставшийся урожай.

- И здесь, по-моему, два варианта, - считает Мишин. - Успеть вовремя собрать природные дары. Хотя как тут угадаешь? Запланируешь уборку на субботу, а днем ранее - в пятницу - дерево атакуют птицы. Поэтому лучше использовать специальную сетку, которая точно обеспечит защиту (20 кв.м. стоит 250 руб, - прим. авт). В том, что пернатые любят полакомиться дачными ягодами, нет ничего удивительного. Так было всю жизнь. Просто не в таких масштабах.

Дрозд-рябинник и его любимое лакомство. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А что произошло-то? Почему птицы как с цепи сорвались?

- Да, сорвались. И, заметьте, именно в московском регионе. Среди причин вижу следующие. Во-первых, помойки с бытовыми отходами стали окультуренными и более закрытыми. Как маленькие (во дворах), так и крупные (за городом). А они всегда были кормовой вотчиной для птиц. Какие-нибудь вороны любят порыться в контейнере, поискать чего-нибудь вкусненького. А тут эти ящики закрыты. Сам мусор чаще всего в завязанных мешках или в пластиковых упаковках. Во-вторых, пандемия наложила отпечаток на работу заведений общепита. После отмены ограничений многие из них попросту не открылись. А ведь когда работали, тоже волей-неволей подкармливали птиц (за счет остатков продуктов и объедков). Яркий пример - наш парк «Сокольники». Многие киоски стоят закрытые. И местные вороны осатанели. До такой степени, что стали нападать на пустельг и сов, живущих в орнитарии. На моей памяти такого не было никогда. До недавнего времени вороны кормились возле кафешек. Но те сейчас закрыты. Вывод напрашивается сам собой. Из-за потери кормовых мест птицы ищут что-то еще. И, в частности, перекинулись на дачные участки (особенно ближнего Подмосковья, - прим. авт).

- А чем всё это вообще грозит (кроме того, что птички многих из нас оставили без урожая и домашнего вина)?

- Массовым падежем птиц. Зимой и так погибает очень много пернатых. Чтобы этого не происходило, нужно более активно их подкармливать. Речь идет о классических кормушках, в которые нужно класть сырые семечки, неочищенное пшено, просушенные ягоды, творог, орехи и так далее.

- Но это же еда для синичек, снегирей и соек? Ворон это не касается?

- Конечно. Ворон наоборот надо отпугивать. И для этого используют ловчих птиц. Например, на крыше Дома правительства (Краснопресненская набережная, 2) образовалась целая колония серых ворон. Что само по себе очень необычно. Редко, когда они сбиваются в столь крупные коллективы. И для борьбы с этой стаей в бюджет заложили 42 млн рублей (речь идет о 2021-м году и 2022-м, - прим. авт). Будут задействованы хищники «Русского соколиного центра» (Всероссийского НИИ охраны окружающей среды). Я считаю, что эту практику нужно использовать как можно более активно. Особенно возле аэропортов, элеваторов, пищевых предприятий и других объектов.

СЛОВО АГРОНОМУ

- Да, к сожалению, птички часто помогают нам, дачникам, в сборе урожая, - рассказал «КП» агроном Михаил Воробьев. - И самый действенный способ - это действительно защитная сетка. Однажды у меня был такой случай. Росла у меня на участке ирга (из ягод можно делать сироп, варенье, настойку, отвары, - прим. авт) - небольшое деревце метра полтора высотой. И решил я его защитить этой самой сеткой. Накрыл и уехал в Москву. Потом возвращаюсь и вижу такую картину. Внизу под ветками образовалась прореха. И птицы ее нашли! Забрались внутрь и кушают. Однако выбраться на волю не могут. Кого там только не было. Целый зоопарк. Я их, конечно, отпустил. И в следующий раз накрывал дерево более тщательно. Если ирга уже три метра высотой, я ее макушку наклоняю к земле и привязываю к колышку. Чтобы удобно было накрывать сеткой.

- А какие еще есть способы защиты?

- Можно поставить пугало. Или привязывать к веткам CD-диски, чтобы они бликовали на солнце. Однако практика показывает, что птицы всех этих вещей уже почти не боятся. Особенно рядом со столицей, где они живут бок о бок с человеком. И не такие пугливые. Можно еще установить такой флюгер с пропеллером. Чтобы тот крутился от дуновений ветра. Но к пропеллеру нужно приделать пластиковую пластинку. Чтобы та, вертясь, издавала звуки. Била по жестянке. Но не равномерно, конечно (к равномерному звуку птицы привыкают). А беспорядочно. Как ветер подует.