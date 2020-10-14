Сбил ребенка на «зебре» и уехал: родители московской школьницы ищут очевидцев ДТП

Девочка переходила дорогу по «зебре» и попала под машину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в пятницу, 9 октября, 13-летняя Алина* возвращалась домой одна после дополнительных занятий. Девочка переходила дорогу по «зебре» в паре метров от остановки «Улица Батюнинская», что в районе Печатники.

- На улице был дождь, и дочка шла с открытым зонтиком, на котором несколько светоотражающих полосок. Она успела перейти левую часть дороги, и в районе разделительной полосы ее сбила машина. Все произошло прямо на черно-белых полосках «зебры». Водитель даже не остановился, чтобы помочь дочке, которая от удара рухнула на асфальт. Он просто уехал. Благо, другие автомобилисты не были равнодушны: они предложили дочке помощь и готовы были отвезти ее в больницу, - рассказала «КП» мама школьницы Людмила Фельзинг.

Девочка так испугалась, что отказалась от помощи незнакомых людей. Она сама дошла до дома, который находится в нескольких метрах от места аварии.

- На голове была огромная шишка, на бедре синяки. Мы сразу повезли дочку в травмпункт. Там нам дали направление на госпитализацию в НИИ неотложной детской хирургии. У дочки выявили сотрясение мозга, - рассказала мама девочки.

Спустя несколько дней малышку выписали. Сейчас она идет на поправку. Но виновник аварии до сих пор неизвестен.

- Этот человек уехал с места аварии в этот раз и, кто знает, возможно, он повторит такой же поступок вскоре. Поэтому мы просим всех очевидцев откликнуться. Если вы были на улице Батюнинской 9 октября с 19.50 до 19.55, позвоните нам по телефонам 89253266826, 89265747940, - обратилась к очевидцам мама пострадавшей девочки.

Очевидцев ДТП просят откликнуться и позвонить по телефонам 89253266826, 89265747940

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