В 2021 году завершится реконструкция Павелецкой площади в Москве

Павелецкая площадь ждет реконструкции. Фото 2015 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скоро в центре столицы исчезнет ещё один долгострой. Площадь перед Павелецким вокзалом стояла разрытой больше двадцати лет. Подземный торговый центр на этом месте частные инвесторы собрались строить еще в начале 2000-х годов. Но владельцы проекта не раз менялись. Потом у инвесторов появились денежные и судебные проблемы. Стройку заморозили. Затем дело сдвинулось с мертвой точки.

"Пару лет назад нам удалось разморозить один из самых тяжелых долгостроев Москвы – строительство торгового центра на Павелецкой площади, - сказал сегодня, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Павелецкой площади. - Работы идут полным ходом и по плану должны быть завершены в следующем году. Торговый центр будет полностью подземным. На самой площади появится зеленый парк. Как и прежде, Павелецкий вокзал будет хорошо виден с Садового кольца.

Не дожидаясь завершения строительства, мы провели реорганизацию трамвайного движения в этом районе. Теперь трамвай подвозит пассажиров прямо к зданию Павелецкого вокзала".

ИСТОРИЯ

Решение о строительстве на Павелецкой площади паркинга и торгово-развлекательного центра утвердили еще в конце 1990-х годов. К работам приступили в 2002 - 2003 годах.

К началу 2010-х годов работы были приостановлены.

В 2018 - 2019 годах проектом занялись новый застройщик и российское архитектурное бюро.

ЧТО ПОСТРОЯТ

На площади перед Павелецким вокзалом появится 5-этажный подземный многофункциональный комплекс.

Площадь застройки - 73 тысячи квадратных метров.

Площадь нового ландшафтного парка - 3 гектара.

Внутри комплекса:

- три из пяти уровней займет торгово-развлекательный центр. В нем 30% мест отдадут под магазины одежды и обуви, около 15% – рестораны и фуд-холл, 11% – парфюмерию и косметику. Кроме того, откроют службы бытовых услуг - мелкий ремонт, химчистка и др.;

- на четвертом и пятом уровне - паркинг на 277 машиномест, в том числе 28 машиномест для инвалидов;

- между этажами в здании поставят 10 групп эскалаторов и 15 лифтов;

- главный вход - напротив Павелецкого вокзала. По открытой лестнице посетители смогут попасть на первый уровень, а далее по эскалаторам – в основную часть комплекса;

- дополнительные входы - со стороны Кожевнической и Дубининской улиц. А вход с Садового кольца соединят с действующим подземным переходом через улицу Зацепский Вал.

Так будет выглядеть площадь после реконструкции. Фото: stroi.mos.ru

ФИШКА

Наземные входные павильоны - изящные стеклянные крыши-навесы овальной формы с загнутыми вверх козырьками.

КАКИМ БУДЕТ ПАРК

Ландшафтный парк высадят на крыше торгового комплекса – на одном уровне с соседними улицами.

Главные украшения парка:

- необычные навесы над входами в торговый центр;

- площадь с фонтаном;

- открытый амфитеатр.

По проекту в нем также появятся:

- искусственные холмы;

- пешеходные маршруты, выложенные из натурального камня;

- велодорожки;

- места для активного и спокойного отдыха;

- кафе и рестораны с уютными террасами.

На крыше одного из входов в торговый комплекс создадут зелёную зону отдыха с деревянными настилами и променадом по периметру.

Всего в парке высадят порядка 350 лиственных и хвойных деревьев и 18 тысяч кустарников, разобьют газоны и цветники с многолетними и однолетними растениями, поставят лавочки и урны.

По вечерам и ночью парк будут освещать фонари разной формы, высоты и размера.