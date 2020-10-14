Бывшая жена брызнула кислотой в лицо и натравила собаку на офицера полиции

Сейчас израненный майор проходит лечение в одной из московских больниц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько дней назад у 39-летнего начальника отдела полиции одного из районов Москвы случился крайне неудачный выходной. Майор Сергей В.* отдыхал у себя дома на Большой Черкизовской улице. Вместе с ним дома находилась его бывшая жена 41-летняя Светлана В.* Тихого и спокойного общения между бывшими супругами никак не выходило, женщина устроила Сергею скандал из-за жилищно-бытовой неустроенности, припоминала все прошлые обиды и огорчения. Майору никак не удавалось урезонить экс-супругу и ссора все набирала обороты.

После очередной гневной реплики Светлана окончательно вышла из себя, схватила неизвестное химическое вещество и плеснула им в лицо майору. Мужчина закричал от боли, зажимая руками обожженное лицо. Но и этого бывшей супруге показалось мало - женщина окрикнула свою собаку и натравила ее на израненного мужа.

«Нарядом скорой медицинской помощи в больницу был госпитализирован 39-летний майор полиции Сергей В.* Мужчина поступил с диагнозом: химический ожог лица и равная рана правой ноги. По словам офицера, травмы он получил дома, в ходе бытовой ссоры с бывшей женой. В настоящий момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Сейчас израненный майор проходит лечение в одной из московских больниц, а его коллеги-полицейские начали проверку по факту жестокого инцидента, случившегося с начальником отдела полиции дома.