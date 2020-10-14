Новый проект киноцентра "Соловей" в центре Москвы: Вместо массивного здания - четыре стеклянные башни

В декабре прошлого года киноцентр закрыли. На его месте более десяти лет назад утвердили строительство многофункционального 21-этажного комплекса

От киноцентра "Соловей" около метро "Краснопресненская" в центре Москвы уже ничего не осталось. Старое здание полностью снесли меньше чем за год. Напомним, знаменитый кинотеатр на Дружинниковской улице работал с 1989 года. Многим он нравился тем, что на большом экране можно было посмотреть не только новинки, но даже картины, которые давно вышли из проката. А ещё на самый первый утренний сеанс зрителей пускали хоть на премьеру, хоть на ретрофильм всего за 100 рублей.

В декабре прошлого года киноцентр закрыли. На его месте более десяти лет назад утвердили строительство многофункционального 21-этажного комплекса. Только теперь у инвестора, что называется, дошли до него руки. Но общественность и деятели культуры возмутились. Сам снос и проект нового массивного здания вызвали народные протесты, критику, сборы подписей под петицией и шум в соцсетях.

Теперь столичные власти решили окончательно отказаться от прежнего проекта.

- Архитектура здания, которое планировалось построить на этом месте, очень спорная и выглядит, мягко говоря, неактуально, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Сейчас поменялась команда архитекторов, пришли очень хорошие специалисты по домам этого профиля жилья. Проект полностью изменился. Это работа лучшего качества. Просто небо и земля. Думаю, критики и скандала теперь удастся избежать. Мы получим качественную архитектуру в этом важном для города месте.

Строительство начнётся в ближайшие месяцы

ЧТО ПОСТРОЯТ

В новом многофункциональном комплексе вместо единого массивного здания будет четыре стеклянные башни. Как и раньше, в них планируют разместить кинотеатр и общественные пространства.

Авторы башен - архитекторы российского бюро "Цимайло Ляшенко партнеры" - придумали для них нестандартный для города силуэт. Такой мини-Сити на пятачке между Московским зоопарком и домом правительства РФ.

Нижний единый уровень комплекса раньше собирались построить высотой в три этажа. Теперь его понизили до двух этажей и сделали в виде кругов. Крыша этой двухэтажки станет зеленой прогулочной общественной зоной. Отсюда можно будет зайти в кинотеатр, кафе, рестораны и спортзал внутри башен. А потом выйти с другой стороны комплекса и спуститься в благоустроенный двор.

В прежнем проекте для современного "Соловья" запланировали 5 кинозалов, оснащенных современным оборудованием. Два из них, повышенной комфортности, рассчитаны под фильмы для детей и подростков. Скорее всего, и в новых башнях будет так же.

Сохранится по плану и жильё. Элитные апартаменты, а также квартиры для обычных жильцов устроят на верхних этажах.

Кроме того, вокруг комплекса уберут стихийные стоянки. Машину можно будет оставить на подземном паркинге.

КСТАТИ

На время строительства нового здания фильмы из прежнего "длинного" репертуара киноцентра "Соловей" показывают по соседству - в кинотеатре "Октябрь" (ул. Новый Арбат, д. 24, ст. м. "Арбатская"). При этом на некоторые сеансы можно попасть и по привычным для постоянных зрителей "Соловья" ценам.