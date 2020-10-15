«Угрожала, что обо всем расскажет моей девушке»: В канализации Домодедово нашли тело убитой 15-летней школьницы

Тело девятиклассницы нашли в канализационном колодце в Домодедове.

В подмосковном городе Домодедово расследуют убийство 15-летней школьницы. Тело девятиклассницы Светы (имя изменено, - Авт.) накануне нашли в канализационном колодце.

- Судмедэксперты сразу установили, что девушка была задушена, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Также известно, что до этого ее изнасиловали.

Личность погибшей установили. Девчонка из не самой благополучной семьи, много раз убегала из дома.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. 20-летний парень в ночь убийства встречался со Светой на лавочке в сквере.

- Молодой человек недавно приехал в Подмосковье на заработки из Ульяновской области, - говорит источник. - Ранее несколько раз судим за кражи. С погибшей девушкой мужчина познакомился еще несколько дней назад.

По версии следствия, у задержанного со Светой уже была интимная связь.

На допросе он заявил, что девушка попыталась его шантажировать - мол, она расскажет об их отношениях девушке, которая осталась в Ульяновске...

- В процессе между ними возник конфликт в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку. Затем он скинул ее тело в канализационный люк, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

На допросе задержанный во всем признался. Ему предъявили обвинение по статьям «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней» и «убийство».