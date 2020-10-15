Грабители проникли в загородный коттедж основателя «Независимой Газеты», но успели унести только куртку

Журналист, телеведущий Виталий Третьяков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неизвестные проникли в загородный коттедж в элитном поселке Баковка в Одинцово, который принадлежит семье 67-летнего российского журналиста и телеведущего Виталия Третьякова. Расчет воров был прост: дорогой дом, престижный поселок премиум-класса, значит, внутри точно есть ценности и можно хорошо поживиться. Ранним утром преступники залезли в дом журналиста и принялись обшаривать каждый угол. Какого же было их удивление и разочарование, когда единственной вещью, которую можно унести, оказалась обычная куртка. В отчаянии грабители решили прихватить хотя бы ее, после чего скрылись из дома Третьякова.

«В полицию поступило сообщение о проникновении в загородный коттедж 67-летнего Виталия Третьякова. Прибывшие на место оперативники обнаружили несколько отпечатков пальцев и следы обуви. Улики указывают, что данные воры могут быть причастны к целой серии краж, происходившей на территории элитных поселков Подмосковья. К счастью, в доме Третьякова не оказалось каких-либо ценностей, и грабители унесли только куртку.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция продолжает собирать улики и разыскивать банду серийных воров, которые повадились залезать в дорогие дома в элитных поселках Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

СПРАВКА "КП"

Виталий Товиевич Третьяков - российский журналист, ведущий и политолог. Декан факультета Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова. Генеральный директор и главный редактор «Независимой издательской группы „НИГ“».