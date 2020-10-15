«Показал, куда сбросил тело»: Появилось видео следственного эксперимента в Домодедово, где убили школьницу

В убийстве уже сознался приезжий из Ульяновской области. Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал оперативное видео по делу об убийстве девятиклассницы в подмосковном Домодедово. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в канализационном колодце обнаружили тело 15-летней Светланы (имя изменено). По словам экспертов, девушка была изнасилована, а затем задушена. В убийстве уже сознался приезжий из Ульяновской области. 20-летний Алексей Азизов заявил, что в ночь убийства он занимался с несовершеннолетней сексом в сквере на окраине города. Якобы после этого школьница заявила, что напишет его девушке, живущей в Ульяновске, и обо всем расскажет. Азизов накинулся на нее и начал душить.

Следственный комитет опубликовал оперативное видео по делу об убийстве девятиклассницы в подмосковном Домодедово.

Мужчина дал признательные показания.

- С ним уже провели следственный эксперимент на месте убийства, - рассказывает источник в следствии. - Азизов показал, как убивал, куда оттащил тело.

Канализационный колодец, где убийца спрятал труп, находится на небольшой улице в частном секторе. Глухой ночью ему удалось поднять крышку люка и сбросить вниз задушенную девушку.

Мужчина дал признательные показания. Фото: СК РФ

- В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.