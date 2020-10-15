В Москве пандемия не повлияла на помощь больным с онкологией

С начала года госпитализаций при раке стало больше Фото: Shutterstock

Столичные врачи спасают сегодня тысячи заражённых коронавирусом. При этом не забывают и о пациентах с другими болезнями, особенно крайне тяжёлыми и сложно поддающимися лечению.

"В дни пандемии на систему здравоохранения легла огромная дополнительная нагрузка, - сказал сегодня, 15 октября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра Центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики в онкологической больнице № 1. - Тем не менее, несмотря на все сложности, в этом году мы смогли не только сохранить, но и примерно на 40 процентов нарастить объемы специализированной медицинской помощи по профилю "онкология".

По его словам, в столице продолжается и модернизация онкологической службы, стартовавшая несколько лет назад. В частности, завершился важный проект по созданию шести современных лабораторий для исследования опухолевых тканей и подбора таргетной терапии.

При этом с 2019 года в онкологической больнице № 1 на Загородном шоссе в столице идёт комплексный ремонт и переоснащение отделений. Осенью будущего года обновят корпус № 7 с отделениями химиотерапии, онкоурологии, колопроктологии, а также операционными и реанимацией. Ещё в одном больничном здании планируют разместить новый Центр амбулаторной онкологической помощи для жителей ЦАО.

ЧЕМ ПОМОГАЮТ ПАЦИЕНТАМ

С января по август 2020 года в Москве для больных раком:

- провели 222 тысячи госпитализаций в круглосуточном и дневном стационаре. Это на 42% больше, чем за те же месяцы прошлого года;

- выросло количество курсов лучевой терапии - с 5,3 до 6,4 тысяч (+21%), химиотерапии – со 109 тысяч до 164 тысяч (+51%).

Кроме этого:

- современная иммунная и таргетная лекарственная терапия полагается при 6 видах онкологии - рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректальный рак), бронхов (легкого), меланомы. На них приходится около 80% от всех случаев заболеваний;

- помощь оказывают созданные на базе крупнейших городских стационаров 6 многопрофильных онкологических центров (клиника + центр амбулаторной онкологической помощи). В них есть все необходимое - диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и др. За каждым центром закреплены жители одного или двух округов Москвы.