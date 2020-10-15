Передвижные московские камеры станут умнее, но за нарушение самоизоляции штрафовать пока не будут

В ведомстве уточнили, что пока нет информации, будет ли использоваться приборы для штрафов за нарушение самоизоляции в будущем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже очень скоро передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД, знакомые москвичам как зеленые фургоны, станут умнее. Над увеличением их функционала, проще говоря, списка нарушений, которые они смогут выявлять, сейчас работают айтишники. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в столичном департаменте транспорта.

- Большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, способны распознать около 55 видов нарушений. А вот передвижные — значительно меньше. Модернизация зелёных фургонов позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер одинаковым. Благодаря этому передвижные комплексы смогут фиксировать разные нарушения: нарушение правил разметки, выезд на перекрёсток в случае затора и другие, - сообщили «КП» в пресс-службе департамента транспорта.

Смогут они и распознавать нарушителей режима самоизоляции. Но пока такой необходимости нет. В столице пропускной режим работает только для посетителей ночных клубов. Напомним, во время первой волны коронавируса, весной этого года, для передвижения по Москве на любом виде транспорта были необходимы QR-коды.

- Ранее во время режима самоизоляции камера могла только зафиксировать нарушителя (да, функция уже существовала), а инспекторы лично проводили рейды, то новая система позволит автоматически выписывать штрафы тем, кто представляет угрозу инфицирования для других. Передвижные комплексы предполагают такую технологию, однако сейчас она не используется, - пояснили в Дептрансе.

В ведомстве уточнили, что пока нет информации, будет ли использоваться приборы для штрафов за нарушение самоизоляции в будущем.

- Это нужно лишь на случай введения новых ограничений из-за роста уровня заболеваемости, - добавили в Дептрансе.

Напомним, в Москве с сентября этого года отмечается рост случаев заболеваемости коронавирусом. В городе действует перчаточно-масочный режим, часть сотрудников предприятий переведены на удаленный режим работы. Но говорить о второй волне коронавируса пока рано.