Столичные власти просят москвичей быть внимательнее на улице Фото: Евгения ГУСЕВА

Столица опять во власти природной стихии. Сегодня, 15 октября, после полудня на Москву обрушился ураганный ветер. Городские службы перешли в режим повышенной готовности.

«По прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 21.00 ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Поэтому приведены в готовность все службы для ликвидации последствий непогоды».

По его словам, во всех округах столицы круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур. В любую минуту они могут оперативно выехать на место падения дерева, обрыва линии электропередач, повреждения кровли здания, дорожных знаков и указателей.

При этом электросетевые компании уже подготовили на случай ЧП все возможные источники аварийного питания. Коммунальщики дополнительно обезопасили от порывов ветра жилые и офисные здания, транспортные сооружения, торговые точки, широкоформатные рекламные конструкции.

Столичные власти просят москвичей быть внимательнее на улице, не забывать о личной безопасности, не стоять под деревьями и не парковать около них машины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Веранды закрываются из-за непогоды

В столичном Департаменте торговли и услуг сегодня обратились к владельцам кафе и ресторанов с уличными верандами.

- В связи с прогнозируемым ухудшением погоды и усилением ветра в столичном регионе просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно их закрыть, - говорится в обращении. - Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.