Сервис по продаже онлайн-билетов в московские музеи и театры заработает с 19 октября

Москвичи и гости города смогут купить билеты заранее Фото: Иван МАКЕЕВ

Электронная продажа билетов в Москве давно стала привычной для театров, кинотеатров и концертных организаций. Самые известные и востребованные культурные заведения продают до 90% билетов в электронном виде. В связи с обострением коронавирусной инфекции в столице, с 19 октября продажа билетов в учреждения культуры и иные организации, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, будет временно переведена исключительно в электронный вид.

- Сервис начнет работу 19 октября на сайте mos.ru. Он создавался для культурных площадок, находящихся в ведении Департамента культуры города Москвы. При желании к системе могут присоединиться любые другие организации культуры и искусства, - рассказали в мэрии Москвы.

Такая система позволит контролировать заполняемость зала на 50% и так называемую динамическую рассадку с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра.

- Реализация билетов в электронной форме должна осуществляться с автоматическим обеспечением социальной дистанции в одно посадочное место слева, справа, впереди и позади от индивидуального посетителя или от группы посетителей, - значится в указе Департамента культуры Москвы.

Музеи, театры, библиотеки, кинотеатры, дома культуры (подведомственные Департаменту культуры города Москвы) с 19 октября будут внесены в общий сервис – цифровая афиша Москвы. А это около 1500 заведений, где ежегодно проходит более 15 000 самых разных мероприятий.