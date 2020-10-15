Из бабьего лета сразу в зиму: В выходные в Москве заморозки и первый снег

В воскресенье ночью заморозки до -3, и наверняка выпадет мокрый снег Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На бабье лето в этом году грех жаловаться – ласковым оно было, да и растянулось аж до середины календарной осени. Сентябрь-2020 в Москве выдался самым теплым за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Первые две недели октября продолжались в том же духе – средняя температура месяца пока на 5 градусов выше, чем положено по климатическим нормам. И больше похожа на августовскую, чем на октябрьскую.

В среду, 14 октября, столичная погода не дотянула до суточного рекорда десятые доли градуса. Воздух прогрелся до +18,4, а максимум для этого дня +19.

Увы, в ближайшие дни нас ждут совсем другие аномалии. Посла лета, пусть и бабьего, придет не осень даже, а сразу зима – с ночными заморозками и первым снегом. И то, и другое синоптики обещают в выходные, 17 и 18 октября.

Похолодание начнется уже в пятницу, виноват в нем мощный северо-западный циклон. По прогнозу Гидрометцентра России, днем 16 октября всего +6...+8 градусов, пасмурно, ветрено и дождливо.

В ночь на субботу ожидаются первые в этом сезоне заморозки до -2...-3 градусов. Наиболее вероятны они в Подмосковье, но, возможно, и в мегаполисе температура опустится ниже ноля. Днем в субботу +5...+7 градусов, облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

С точки зрения климатическим норм ничего странного в легких заморозках нет, все-таки вторая половина октября. Если посмотреть статистику за XXI век, то средняя дата первых заморзков – 12 октября, а самая поздняя 3 ноября (это было в 2008 году). Но очень уж резко и быстро все меняется.

В воскресенье ночью также заморозки до -3, и наверняка выпадет мокрый снег. Он вряд ли останется лежать на земле, скорее всего, просто покружит в воздухе и тут же растает. Но тем не менее - первый снег! Днем в воскресенье +4...+6 градусов. Такая погода характерна для ноября, а по сравнению с климатической нормой она холоднее на 4 – 5 градусов.

В общем, запасаемся на выходные сериалами, пледами и вкусным чаем.

И на следующей неделе надежд на возвращение тепла нет. Мало того, синоптки центра “Фобос” считают, что на 19 – 21 октябя придется пик арктического вторжения. Даже днем можно рассчитывать в лучшем случае на +5 градусов, по ночам около ноля или на пару градусов ниже.