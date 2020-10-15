Ушла в магазин и исчезла: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала 12-летняя школьница

В последний раз девочка попала на записи городских камер видеонаблюдения в районе Филевского парка. Фото: ГУ МВД РФ по Москве

Уже больше суток ничего не известно о судьбе 12-летней школьницы Шабоны Фаррух. Девочка пропала в Москве среду, 14 октября. В этот день она вышла из квартиры на Филевском бульваре, где она жила с мамой, младшим братом и сестрой. Родительнице школьница сказала, что пошла в магазин и та забили тревогу уже через два часа после исчезновения ребенка. По ее словам, дочка никогда раньше не сбегала из дома.

- В последний раз девочка попала на записи городских камер видеонаблюдения в районе Филевского парка. Сейчас на этой территории работают поисковые отряды, - сообщила «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В поисках на западе Москвы участвуют более сотни человек: сотрудники полиции и волонтеры. Где малышка провела минувшую ночь, остается загадкой. По одной из версий, Шабона могла сбежать из дома. Девочке часто приходилось помогать маме с младшими детьми и в последнее время она жаловалась, мол устала от такой жизни. Мама девочки одна воспитывает троих детей, чтобы обеспечивать семью, ей приходится работать. Как удалось выяснить «КП», с собой школьница взяла теплые вещи.

Рассматривается и криминальная версия пропажи девочки.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного Следственного комитета.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Была одета: куртка темно-синяя с капюшоном, штаны темно-зеленые спортивные, черные кроссовки с белой подошвой. С собой желтый пакет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

10 октября в подмосковном городе Домодедово пропала 15-летняя школьница. Увы, 15 октября девушку нашли мертвой. По подозрению в убийстве уже задержан 20-летний житель Ульяновской области.