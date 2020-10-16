Вирус паники подтолкнул москвичей стричься, лечить зубы и махнуть в Турцию в разгар роста заболеваемости

Первое время после снятия ограничений горожане — особенно горожанки — ринулись в салоны красоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Люди боятся карантина, поэтому последние полтора месяца спешат подстричься. Особенно много клиентов было перед 20 сентября, когда таинственный «знакомый из администрации» пророчил закрытие, — рассказала kp.ru стилист по волосам программы «Модный приговор», художник-модельер парикмахерского искусства Татьяна Колотвина.

КАРИЕС — ЛЕЧИТЬ, ВОЛОСЫ — КРАСИТЬ В ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ

Первое время после снятия ограничений горожане — особенно горожанки — ринулись в салоны красоты. Парикмахерам приходилось исправлять неудачные попытки самостоятельных стрижек.

— Пандемия дала толчок к смелости: клиентов кардинально меняли цвет, форму. Обстановка несколько месяцев была нервной — хотелось разрядки. Но общая тенденция: натуральность. Люди не знают, что будет завтра. Поэтому красятся в такие оттенки, чтобы не было заметного перехода, если объявят карантин, — добавила стилист.

Последние месяцы парикмахеры работают в масках и перчатках. Первое время надевали защитный экран на лицо, но пока решили его снять. В хороших салонах придерживаются правил одного клиента и 20-минутного проветривания после каждой стрижки.

— В некоторых местах выросла стоимость. Это связано с тратами на антисептики и дезинфекцию. Но рост не серьезный: клиент может уйти в другой салон, где цены более лояльны.

В стоматологиях отмечают схожую ситуацию с наплывом клиентов этой осенью. Хотя из-за обилия клиник в Москве, места хватает всем. Слухи о втором карантине подтолкнули людей заняться здоровьем.

— Пациенты признают, что боятся самоизоляции. Опасаются, что зубы разболятся в неподходящий момент. Как врач, я рада, что люди понимают, что профилактика лучше, чем лечение, — комментирует стоматолог-терапевт, главный врач стоматологии «Все Свои» Евгения Богаева.

КУПИТЬ Б/У МАШИНУ, А НА СДАЧУ СГОНЯТЬ В ТУРЦИЮ

Сентябрь-октябрь в этом году бьет рекорды по продаже путевок в Турцию. Особенно разлетались туры на время осенних каникул, которые длились две недели. Преподаватель Российской международной академии туризма Александр Тепляков связывает это с тем же загадочным «источником в администрации»:

— Люди выжидали 20 сентября, но «знакомый» оказался неправ. Бронирования поползли вверх. Но опасения у людей имеются и спрос есть на близкие даты.

— По сравнению с прошлым годом продажи зарубежных направлений выросли. Сказывается долгое ожидание. И немаловажен «пример соседа». Люди увидели, как путешествуют друзья, что это не вызывает проблем, большинство возвращаются здоровыми, — говорит преподаватель института бизнеса университета «Синергия», владелица туристического агентства Idea.Travel Светлана Захарова.

Прогнозы, что путешествия будут доступны только богатым себя не оправдали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские направления — Сочи, Крым и Краснодарский край — сезон завершили. Там наплыва отдыхающих нет. Хотя в короткий летний сезон высокий спрос, ввиду отсутствия рейсов в другие страны, был.

— Прогнозы, что путешествия будут доступны только богатым себя не оправдали. Основные игроки рынка нашли внутренние ресурсы удержать общий уровень цен. Если они и выросли, то не заоблачно, а в пределах ежегодных колебаний, из-за курса, — говорит Захарова.

Другая крупная покупка — авто. Рубль начал падать в январе 2020 года. Это отразилось и на стоимости машин. Наиболее популярные модели массового сегмента в Москве — Kia Optima и Haval H5 — подорожали на 4% и 13%, в премиальном — Infiniti QX50 — на 7%. На авторынке ажиотаж: спешат купить до роста цен к следующем году. Интерес россиян к поддержанным авто вырос. Хотят купить «ласточку» выше классом по цене базовой комплектации нового автомобиля.

— С марта по сентябрь в нашем салоне продано более 15 000 автомобилей, среди которых авто с пробегом и новые. Впервые с момента пандемии повышенный спрос наблюдался в июле. В октябре-ноябре ажиотаж в дилерских центрах сохранится. Опасаясь повышения цен и отмены новогодних скидок, россияне будут приобретать автомобили, — поделился с «Комсомольской правдой» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если боишься ковида?

— Страх перед коронавирусом пока официально не внесен в психологическую науку, как, например, карцинофобия — боязнь заболеть раком, — говорит психолог Наталья Малышева. — Подобные виды хорошо корректируются, и ковидофобия не исключение. Психологические последствия вируса масштабны. Возникает отчужденность, паника, человек становится асоциален. Львиная доля опасений клиентов возникает из-за неопределенности вокруг самой пандемии. Вирус не изучен досконально, вокруг него много вопросов. Вторая проблема — результат самоизоляции. Много пациентов психологически непросто переживают ограничения.

1. Не поддавайтесь волнениям.

2. К медикаментозной терапии при ковидофобии лучше не прибегать. Она может умножить ипохондрические опасения. Акцент лучше сделать на психологической помощи.

3. Соблюдайте меры предосторожности. Это поможет избежать догадок из серии «А вдруг?».

4. Изучите первые симптомы коронавируса, чтобы наверняка исключить подозрения при банальной головной боли или легкой простуде.

5. Лучшее средство для борьбы с подобным страхом — занятие любимым делом, забота о родных и близких, прослушивание любимой музыки.