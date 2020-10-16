«Хочу выйти замуж до конца 2020 года»: что пишут москвичи на «стене плача» в Новодевичьем монастыре

Корреспондент «КП» прочитала желания горожан в период пандемии
Фото: Алиса ТИТКО
В столице появилась «стена плача», где москвичи пишут о наболевшем, о расставаниях и большой любви. И о коронавирусе. Хотят, чтобы он скорее закончился и не забирал родных. Корреспондент «КП» прочитала желания горожан в период пандемии.
Стихийное «творчество»
Москва. Новодевичий монастырь. Девушка выгуливает собаку. Утки плывут с одного конца пруда в другой - там мальчишки бросают в воду ломтики хлеба. Прихожане идут в храм, а кто-то к Напрудной башне (в народе - Софьиной башне), чтобы написать на белой стене желание. Говорят, что точно сбудется, если хотя бы даже прикоснуться к стене и подумать о том, что сильно-сильно хочешь. Когда и кто придумал эту традицию – неизвестно. Даже столичные москвоведы точно не знают.
- Появилась стихийно, - говорит Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества».
В столице появилась «стена плача», где москвичи пишут о наболевшем
Фото: Алиса ТИТКО
Одна из версий, которую можно встретить в интернете, что в 2000-х годах в столичной газете написали о Напрудной башне, как месте, где сбываются желания. И люди поверили, стали приходить сюда и просить у царевны Софьи Алексеевны (сестры Петра I) здоровья и исполнения заветных желаний. Ведь она последние свои годы жила именно в Напрудной башне, куда ее заточил брат, чтобы та не заняла трон. Ходили слухи, что София умерла от несчастной любви, спрыгнув с башни и разбившись.
- После семилетнего регентства и стрелецкого бунта (1689) царевна Софья действительно была заключена в Новодевичий монастырь, став узницей. Ее обвинили в составлении нового заговора, - рассказывают в самом монастыре.
О стихийном «творчестве» на стенах в монастыре не говорят. А рабочие, которые устанавливают строительные леса для реставрации, говорят, что скоро все закрасят.
- Обрисована была стена под башней. Мы закрасили. Так люди стали писать там – дальше на стене, - говорит рабочий Михаил.
Бабочек бы в животе
Фото: Алиса ТИТКО
Конец ковида и начало любви
Кто-то пишет ручкой, кто-то фломастером, кто-то оставляет листочки, которые долго мокнут под дождем или их уносит ветер. Цвета чернил: черные, синие, розовые. Большинство желаний начинается со слова «хочу». И лишь немногие пишут «спасибо» за исполнение желания, как успешный режиссер и клипмейкер.
- Хочу встретиться со своей подругой из Казахстана.
- Помоги, чтобы рука выздоровела.
- Хочу, чтобы мы удачно переехали в новый дом.
- Хочу Гелик.
- Софья, помоги с работой. Очень нужна работа. Буду очень благодарна.
- Хочу похудеть, Софья, помоги.
Видно, что приходят сюда незамужние женщины. Их просьбы романтичные, а порой слишком четкие.
Некоторые пожелания вполне конкретны
Фото: Алиса ТИТКО
- Хочу нормального мужика, хорошую работу, семью и ребенка.
- Хочу выйти замуж до конца 2020 года.
- Хочу квартиру в Москве и встретить любящего мужа. И хорошую денежную работу, здоровья всем моим близким. Спасибо тебе, Софья.
- Хочу безобидных приключений и бабочек в животе.
- Хочу жену одну. Дочку и сыночка.
Как Джоли
Фото: Алиса ТИТКО
А еще приходят дети, которые хотят хорошо учиться и мечтают о блестящей карьере.
- Хочу, чтобы я, Варвара и Виталик хорошо учились.
- Поехать в Голливуд и стать актрисой (поступить в театральный).
- Хочу красиво рисовать.
Одна маленькая девочка оставила записку на листочке в клетку: «Хочу быть великой актрисой и моделью, как Анджелина Джоли. Хочу уже в 12 лет сниматься в кино, и чтобы у меня в 13 лет были такие же приключения, как у Лары Крофт».
Корреспондент «КП» рассмотрела желание, которое сейчас явно у всех москвичей
Фото: Алиса ТИТКО
Среди сотен надписей корреспондент «КП» рассмотрела желание, которое сейчас явно у всех москвичей, да, и у всего мира: «Хочу, чтобы коронавирус побыстрее закончился». А кому-то идея с надписями на стене Новодевичьего монастыря не нравится, поэтому и пишет: «Хочу, чтобы стену покрасили».
Скоро все просьбы закрасят
Фото: Алиса ТИТКО
Мнение психолога Екатерины Рублевой:
- Желание, написанное в месте силы, исполняется у того, кто в это верит и делает что-то для исполнения своей мечты. Если хотите выиграть в лотерее, то хотя бы купите билет. Мы сами можем запрограммировать свой мозг на что угодно, как на удачу, так и на негативные действия в нашей жизни, поэтому мечтайте правильно. Действуйте и всегда верьте в желаемый результат.