Сергей Собянин рассказал о результатах на посту мэра Москвы и как победить коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин во время пресс-конференции 15 октября. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Накануне десятилетия становления мэром Москвы (21 октября) Сергей Собянин дал большое интервью агентству ТАСС. Говорили о результатах и планах до 2023 года, а также о борьбе с коронавирусом.

О коронавирусе: город справится

— Я привился, никаких проблем нет, и считаю, что это очень эффективная и качественная вакцина. Надеюсь, что в конце октября — первых числах ноября будут первые партии, а в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации. Это будет выходом, это будет, в конце концов, окончательной победой над пандемией. А по-другому никакую инфекцию никогда не удавалось победить, только вакцинация, - сказал Сергей Собянин.

Пока же в столице, по словам мэра города, динамика распространения коронавируса продолжает набирать обороты. На прошлой неделе было 1000 госпитализаций в сутки, а на этой - 1200. Для Москвы стратегически важно удержаться до 1500. После будет сложнее. Но Сергей Собянин надеется, что город справится.

Система пропусков, которая была введена весной, по мнению мэра города, была результативной. Она позволила сократить количество перемещений и контактов в городе. Есть надежда, что снова применять ее не будут, как и то, что «второй волны» также не будет. Но власти города создали четыре резервных госпиталя. Закрывать предприятия сейчас не планируют, и нет задачи собрать как можно больше штрафов. По словам Сергея Собянина, сейчас важно, чтобы никто не нарывался на штрафы, а соблюдали санитарные требования.

Сергей Собянин о вакцинации в Москве: "Надеюсь, что в конце октября — первых числах ноября будут первые партии, а в конце года мы будем получать уже партии, которые необходимы для массовой вакцинации". Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва приобрела большой опыт за время борьбы с коронавирусом, и есть мысли, что «удаленка» останется навсегда.

- Что будет дальше, я не знаю. Наверное, все равно мы, почувствовав вкус «удаленки», в той или иной степени в комбинированном варианте будем применять. Стали говорить: буду сидеть в деревне и работать по интернету. Часть действительно так работает, особенно программисты. Но человек — это же общественное существо: в театр сходить, в кино, прогуляться по центру города, по пешеходным улицам, потусоваться, сходить в ресторан. Тем, у кого дети, нужно качественное школьное образование, пожилым — здравоохранение, - считает Сергей Собянин.

О планах: въезд в город не станет платным

Говоря о первых шагах на посту мэра города, Сергей Собянин сказал, что все цели были поставлены правильно. И москвичи сейчас стали больше любить свой город – это главный итог.

- Со следующего года перестаем закупать дизельные автобусы и до 2030 года планируем полностью заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Для москвичей очень важна экология, - сказал Сергей Собянин.

На вопрос о платном въезде в город мэр столицы ответил, что пока власти не планируют таких действий. Выносить нефтеперерабатывающий завод из Капотни за пределы города пока тоже не планируется.

О перенасыщении города мигрантами, как в Париже, волноваться в Москве не нужно. Сергей Собянин считает, что в столице другая ситуация - мигранты приезжают на работу в основном сезонно. Остальные получают гражданство, московскую прописку - около 70 тысяч ежегодно.

Рассказал мэр города и о развитии Новой Москвы. Уже вложено около 2 трлн рублей инвестиций, создаются рабочие места, парки, строят жилье и офисы. А также о помощи Крыму по реконструкции больниц, школ, детских садов. Недавно в Севастополе сделали хорошую пешеходную улицу, прекрасный парк, еще есть проект набережной. На вопрос о сохранении культурного наследия или динамичного развития города Сергей Собянин ответил, что он не сторонник сноса памятников.

Но за счет огромных полуброшенных территорий создавать современный город, который обрамлял старину, старинные памятники с их сохранением, — это здорово. Это создает и современный вид, и контрастные памятники, которые вписываются в памятники старины, они только от этого выигрывают, мне кажется, - сказал Сергей Собянин.

В планах на ближайшие годы — завершить крупные проекты. Это строительство хордовых магистралей, Большого кольца метро, завершить проект по благоустройству «Мой район». Есть планы по развитию в сфере образования и здравоохранения.