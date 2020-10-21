Две пятилетки на высоте

Москве любые высоты по плечу Фото: Shutterstock

…И с высоты вам шлем привет!

- Владимир Иосифович, скажите, а почему сегодняшнее интервью вы решили начать с более чем 200-метровой высоты? На башне Москва-Сити? Это какой-то символ для вас, какой-то рубеж?

- С высоты панорама красивая, многое лучше видно!

- Сити – смотровая площадка?

- Конечно, нет! Это только маленькая вишенка на торте. Сегодня Сити стал крупным правительственным и финансовым центром. Довольно много федеральных ведомств сюда переехали, включая министерства финансово-экономического и имущественного блоков, банки, крупные корпорации, например, такие как ВТБ или Транснефть. Одно то, что Москва-Сити – главный налогоплательщик города о многом говорит.

Идет проектирование и строительство еще трех небоскребов, территория вокруг активно развивается, за последние годы здесь создан крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. Москва-Сити пока самый крупный градостроительный проект России, который реализован примерно на 75%.

Но впереди у столицы и нашего мэра взятие другой высоты, так как Москва-Сити стал составной частью еще более крупного инфраструктурного проекта – «Большой Сити»! Я бы назвал это «принципом матрешки». Думаю, проект «Большой Сити» будет самым крупным в мире. Это огромная территория на западе Москвы, которая сейчас занята в основном не работающими промышленно-производственными территориями, а также жилищным фондом, львиная доля которого нуждается в реконструкции.

Владимир Ресин и Александр Гамов у подножия высоток Москва-Сити. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ей предстоит масштабная комплексная реорганизация с созданием многофункциональных общественных пространств и жилых микрорайонов, с учетом сохранения предприятий федерального подчинения и городских инфраструктурных объектов.

Особое внимание в «Большом Сити» будет уделено территориям вдоль Москвы-реки с созданием озелененных набережных и зонами для отдыха и досуга москвичей. Через 7-10 лет Большой Сити даст огромный толчок развитию экономики города. Вот это и называется настоящей высотой.

- Владимир Иосифович, а когда появилась идея строить высотки в Москва-Сити, вы до какого этажа хотели их поднять?

- В книгу рекордов Гинеса попасть задача не стояла, но и мельчить не собирались. Мы хотели самый высокий небоскреб в 120 этажей возвести.

- Удалось?

- Ещё нет.

- Это мечта была ваша – такое высокое здание построить?

- Не мечта. Мы просто всё посчитали.

- Это что, амбиции такие? Или вам наверх, к солнцу захотелось потому, что начинали в Шахтострое, под землей?

- Нет, не поэтому. Участок земли, который под Сити отведен, ограничен. С учетом задач, необходимых для этого микрорайона Москвы, требовалась вот такая высота зданий.

- Это ваше предложение было – 120 этажей?

- Архитекторов, проектировщиков. Каждый свой чемодан несет. Я вообще ничего не хотел. Я исполнитель.

- То есть вы в принципе готовы были до любого этажа дорасти?

- Не до любого, но уже опыт в мире был 120 этажей и выше.

- У вас были сомнения – построим - не построим?

- У нас сомнений не было, но Борис Тхор, архитектор, правильно сказал, что для нас в тот момент – а идея появилась в 1991 году! - это было все равно, что освоение космоса. Потому что никаких нормативов, ничего не было. Всё одновременно тогда делалось – и строительство шло, и создавались нормативные базы, разрабатывались различные стандарты, и правила пожарной безопасности, и сигнализация, все одновременно. У нас даже пожарных машин не было, чтобы с такой высоты снимать людей и т.д.

Владимир Ресин в одном из небоскребов Москва-Сити. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Этот Сити - ваша какая страница: пятидесятая, сотая? Какой по счету ваш объект?

- Трудно сказать. Могу только отметить, что, когда мы Сити начали, за моими плечами уже был почти сорокалетний период работы в Москве.

Должность с возу – везущему легче

- 21 октября 10 лет, как Сергей Собянин стал мэром. Вы хорошо помните этот день?

- Конечно, хорошо. Потому что я в этот день передавал ему дела как временно исполнявший обязанности мэра Москвы.

- Вы с ним были до этого знакомы?

- Да, были деловые контакты, когда он работал в аппарате президента, и в аппарате правительства. Знал его, как хорошего управленца.

- Вы после отставки Юрия Лужкова почти месяц исполняли обязанности градоначальника. А когда вам сказали: всё, передаете дела - у вас было чувство обиды?

- У меня было чувство удовлетворения, что Москва будет в хороших руках. Когда я исполнял обязанности мэра, я же и свои обязанности как первого зама не оставлял. Поэтому мне проще стало. Как говорится, должность с возу – везущему легче. Но ненадолго! Собянин утвердил новую структуру управления Москвы, где в новом штатном расписании у него был единственный первый зам. В этой должности я проработал год. Потом был избран в Государственную Думу.

На днях супруга Владимира Ресина - Марта Яковлевна отметила юбилей. Владимир Иосифович подарил ей Библию. А на этом фото чета Ресиных - в конце 1950-х. Фото из личного архива

- Но остались советником мэра. Получается, вас не отпустили?

- Что значит, отпустили, не отпустили? Просто, возможно, показался важным мой опыт строителя: я же в Москве работаю с 65-го года, и что-то, наверное, за эти годы узнал, увидел, чему-то научился.

Без претензий нет прогресса

- Мегаполис – структура многоплановая. Создание города, комфортного для людей, обеспечение достойного уровня столичных функций – задача для наших условий посильная?

- Очень сложно. И смело. За две пятилетки уже столько сделано! Можно сказать, что Москва коренным образом повернулась лицом к людям, москвичам и россиянам. А став ещё и крупным международным туристическим центром, одним из самых посещаемых туристами городов на планете, опередив в прошлом году Венецию и Мадрид, Москва повернулась лицом ко всему миру.

- О, вы не знаете, сколько претензий у москвичей к своему мэру!

- Знаю. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Так что можно искать специально недостатки. Но я сужу по реальным фактам. А они существенны. Например, в Москве достигнуты темпы строительства метро выше, чем было в советское время. Только в нынешнем, 2020-м году будут открыты девять новых станций. За один год!

- Вот тут, как постоянный пассажир подземки, ибо не имею своей машины, соглашусь: новых станций настроили много. Но народу на них не убавилось. Даже наоборот.

- Тем не менее, добираться из одного района в другой становится все проще и быстрее. Потому что вводится Большая кольцевая линия и Московские центральные диаметры.

Вместе с темпами изменились и технологии возведения метро, и культура работы на строительстве, и качество работ. Как, предположим, отличается булыжная мостовая от современной брусчатки или асфальта.

Видите проколы, ошибки? Правильно! Знаю. Без претензий не бывает прогресса. Но и хорошее нужно замечать.

И кочегары есть, и плотники, и монтажники-высотники

- Утверждают, что за 10 лет в Большой Москве создали 600 тысяч новых рабочих мест. Это реальная цифра?

- Конечно, реальная. Причем, заметьте, речь не об офисных «белых воротничках», а о реальных рабочих. Когда я передавал дела новому мэру, Москва была в 2,5 раза меньше, чем та, которая есть сегодня. А потом, сколько бывших промзон в столице ликвидировали? И теперь на их территориях идет интенсивное строительство: и жилья, и торгово-развлекательных центров, спортивных, лечебно-оздоровительных и образовательных кластеров. Про «Остров мечты» слышали? А про «Акваторию ЗИЛа» - это центр водных видов спорта. А новая больница в ТиНАО?

- Имеете в виду инфекционную – ковидную - в Вороновском?

- Именно. А еще построен Московский международный медицинский центр, спинальный центр ГКБ номер 67. Да, и про реконструкцию Речного вокзала не забудьте. Все социальные объекты, кстати. Для улучшения жизни людей.

Вид на Москву с высоты небоскреба. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Владимир Иосифович, да что ж хорошего в том, что промышленное производство в столице свели на нет?

- Да почему же свели? Модернизировали, изменили. Про технопарки слышали? Их создано 30. Плюс 40 предприятиям присвоили статус промышленного комплекса. 1800 компаний-резидентов работает. А что создан в Москве Московский инновационный кластер забыли? Сегодня там зарегистрировано 11,5 тысяч предприятий.

Москва не только красная, но и зеленая

- У столицы - фантастический бюджет…

- Знаете, я свидетель этого дела. Я сдавал бюджет где-то около триллиона рублей. А сегодня он составляет 3,5 триллиона. И главное здесь, даже не в том, что город смог их заработать, а в том, насколько правильно власти города этими средствами распорядились, на какие цели направили.

Бюджетные деньги все эти годы направляют на решение самых важных социальных задач. Прежде всего на социальные программы: здравоохранение, образование, жилищное строительство, культуру, на программы для пенсионеров, например «активное долголетие», для малоимущих. На все, что связано с людьми, с их проживанием, обучением, здоровьем, с их работой.

Коронавирус, конечно, сожрал с полмиллиарда – это единственный минус.

- Владимир Иосифович, ну, неужели никаких других недостатков вы не видите?

- Знаете, мои мысли и характер мой на другое направлены. Если взять слабую сторону у вас или у меня…

- У меня нет слабых сторон.

- Есть. У каждого человека есть. И если наши слабости объединить - будет двойная слабость. А если взять ваши сильные стороны и мои - будет большая сила.

Я же просто констатирую то, что сделано полезного.

Например, Москву сделали действительно зеленой. Там, где были какие-то неухоженные или неиспользованные места: где-то одно деревце росло, где-то вообще свалка была - все это превратили в народные парки и скверы, в современные общественные пространства, куда стекаются москвичи отдохнуть, погулять, заняться спортом. Причем, таких современных парков, со своей инфраструктурой. 120 уже в столице. Вследствие чего резко улучшилась экология в Москве.

* * *

- Выходит, Москва теперь - не только красная, но и зелёная?

- Пожалуй, что так... Кстати, собирался вот тебе поговорку отличную подарить.

- Ага, давайте!

- Хочешь построить город мечты – опирайся не на ошибки, а на достижения.

- Спасибо!

А В ЭТО ВРЕМЯ...

Больше храмов, хороших и разных

- Программу строительства православных храмов тоже можно считать достижением?

- Это программа начата Русской православной церкви и мэрией Москвы, причем программа благотворительная, без копейки бюджетных денег, только за счет пожертвований москвичей. По факту это народная программа – своего рода признание в любви горожан своей столице. А мэр и Патриарх им в этом помогают. Уже возведено 97 новых культовых объектов, не считая сотни деревянных временных. То есть, созданы сотни новых приходов. Сами понимаете, что такое приход. Дело не в стенах, дело в общине, дело в вере.

При этом Москва не забывает о реставрации и реконструкции всех существующих древних монастырей и уцелевших церквей после революции 1917 года. Что ни храм, то памятник культурного наследия. Мэр уделяет много внимания их сохранению.

Владимир Ресин и Епископ Русской православной церкви - митрополит Крутицкий и Коломенский Владыка Ювеналий.

- Но у нас в столице ведь есть и другие религиозные конфессии. Разве можно об этом забывать?

- Конечно, никто не обижен, все развиваются. Не надо забывать, что культовые сооружения это дело конфессий и их паств. Город может только разрешить конкретное строительство и поддержать организационно. Нет ни одного случая, чтобы какой-то храм – не важно, какой религии - был начат и не достроен.

- А Бог един?

- Да, Бог един. Я это чувствую.

- А какая роль тогда Ресина, если Бог помогает?

- А при чем тут Ресин? Строят приходы и прихожане. Бог помогает. А Ресин - один из тех, кто курирует эти вопросы строительства.