Из-за дыма на территории фудкорта в Мытищах эвакуировали торговый центр

В торговом центре «Красный кит» случилось задымление. Фото: Кадр видео

В пятом часу вечера в пятницу, 16 октября, пожарная сигнализация сработала в торговом центре «Красный кит», который находится в подмосковных Мытищах. Пожарные прибыли к месту ЧП за считанные минуты, к тому времени сотрудники ТЦ уже начали эвакуацию посетителей.

- Задымление было обнаружено на третьем этаже торгового центра. Его площадь составила два квадратных метра. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области

По разным данным, из ТЦ были эвакуированы от 100 до 150 человек. Сейчас территорию комплекса осматривают эксперты. Известно, что задымление произошло в зоне фудкорта. Скорее всего, причиной стала неосторожность с огнем во время приготовления еды.

- Автоматическая пожарная сигнализация сработала в штатном режиме, - отметилив подмосковном МЧС.

Сам ТЦ временно закрыт. Скорее всего, он возобновит работу уже в ближайшие часы.