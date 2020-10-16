Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сергей Собянин: Московский нефтеперерабатывающий завод будет модернизирован до уровня лучших европейских предприятий

На сегодняшний день, как заметил мэр, завод уже на две трети модернизирован
Ксения БОГДАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

Правительство столицы не собирается выносить Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне за пределы города. Об этом 16 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятие на две трети прошло модернизацию, которая сделала производство экологичным и безопасным для окружающей среды. Поэтому необходимости выводить завод за пределы столицы нет.

- Такой договоренности нет (по выносу нефтеперерабатывающего завода в Капотне — Ред.). У нас была договоренность в 2011 году, когда мы продали свой пакет в 25% в Московском НПЗ, о том, что этот завод будет полностью модернизирован и превращен в одно из самых лучших европейских предприятий с точки зрения экологии, - рассказал Сергей Собянин ТАСС.

Мэр подчеркнул, что все договоренности по модернизации предприятия выполняются, несмотря на пандемию коронавируса, экономический кризис и дешевеющую нефть. По словам Сергея Собянина, на данный момент осталось модернизировать около трети предприятия, эти работы планируется завершить в течение трех лет. Объем инвестиций в третий этап модернизации оценивается в в 3-4 млрд. долларов.

Сергей Собянин считает, что целесообразнее модернизировать предприятие, чем настаивать на его выносе за пределы города. Мэр привел в пример нефтезавод в Вене: предприятие, расположенное рядом с австрийской столицей, считается экологически чистым. Московский завод, по словам Собянина, «будет еще лучше».

- Вопрос не в переносе, а в том, чтобы довести до ума и сделать действительно первоклассное предприятие, которое не портит атмосферу, и сегодня там ситуация принципиально уже другая. Нужно доводить до конца, - подчеркнул мэр столицы.

В июле этого года Сергей Собянин лично посетил МНПЗ и ознакомился с ходом экологической модернизации. Мэр Москвы принял участие в запуске высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+». Современный комплекс позволяет заменить пять установок прошлого поколения и существенно снижает воздействие на окружающую среду. Кроме того, он обеспечивает бесперебойные поставки горючего на топливный рынок столицы.

Модернизация на Московском нефтеперерабатывающем заводе началась в 2011 году. Общий объем инвестиций компании «Газпром нефть» в экологическое переоборудование завода, составляет 350 млрд рублей. Меньше, чем за 10 лет заводу удалось снизить воздействие на окружающую среду на 75%.

В начале октября эффекты комплексной модернизации МНПЗ оценил председатель комиссии по экологической политики Московской городской Думы Александр Соловьев. Депутат осмотрел технологические площадки и отметил, что комплекс «Евро+» в тандеме с биологическими очистными сооружениями «Биосфера» дает потрясающие результаты.

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые