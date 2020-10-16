Сергей Собянин: Московский нефтеперерабатывающий завод будет модернизирован до уровня лучших европейских предприятий

Правительство столицы не собирается выносить Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне за пределы города. Об этом 16 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Предприятие на две трети прошло модернизацию, которая сделала производство экологичным и безопасным для окружающей среды. Поэтому необходимости выводить завод за пределы столицы нет.

- Такой договоренности нет (по выносу нефтеперерабатывающего завода в Капотне — Ред.). У нас была договоренность в 2011 году, когда мы продали свой пакет в 25% в Московском НПЗ, о том, что этот завод будет полностью модернизирован и превращен в одно из самых лучших европейских предприятий с точки зрения экологии, - рассказал Сергей Собянин ТАСС.

Мэр подчеркнул, что все договоренности по модернизации предприятия выполняются, несмотря на пандемию коронавируса, экономический кризис и дешевеющую нефть. По словам Сергея Собянина, на данный момент осталось модернизировать около трети предприятия, эти работы планируется завершить в течение трех лет. Объем инвестиций в третий этап модернизации оценивается в в 3-4 млрд. долларов.

Сергей Собянин считает, что целесообразнее модернизировать предприятие, чем настаивать на его выносе за пределы города. Мэр привел в пример нефтезавод в Вене: предприятие, расположенное рядом с австрийской столицей, считается экологически чистым. Московский завод, по словам Собянина, «будет еще лучше».

- Вопрос не в переносе, а в том, чтобы довести до ума и сделать действительно первоклассное предприятие, которое не портит атмосферу, и сегодня там ситуация принципиально уже другая. Нужно доводить до конца, - подчеркнул мэр столицы.

В июле этого года Сергей Собянин лично посетил МНПЗ и ознакомился с ходом экологической модернизации. Мэр Москвы принял участие в запуске высокотехнологичного комплекса переработки нефти «Евро+». Современный комплекс позволяет заменить пять установок прошлого поколения и существенно снижает воздействие на окружающую среду. Кроме того, он обеспечивает бесперебойные поставки горючего на топливный рынок столицы.

Модернизация на Московском нефтеперерабатывающем заводе началась в 2011 году. Общий объем инвестиций компании «Газпром нефть» в экологическое переоборудование завода, составляет 350 млрд рублей. Меньше, чем за 10 лет заводу удалось снизить воздействие на окружающую среду на 75%.

В начале октября эффекты комплексной модернизации МНПЗ оценил председатель комиссии по экологической политики Московской городской Думы Александр Соловьев. Депутат осмотрел технологические площадки и отметил, что комплекс «Евро+» в тандеме с биологическими очистными сооружениями «Биосфера» дает потрясающие результаты.