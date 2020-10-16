В столице запустили благотворительный онлайн-сервис

Для тех, кто хочет поддерживать благотворительные программы денежными взносами, открылся специальный сервис на портале мэра Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие москвичи каждый день делают добрые дела. Покупают продукты и вещи нуждающимся, сдают кровь для больных, ухаживают за бездомными животными, участвуют в волонтёрских акциях. Таких отзывчивых к чужим заботам людей стало ещё больше во время пандемии.

Для тех, кто хочет поддерживать благотворительные программы денежными взносами, открылся специальный сервис на портале мэра Москвы mos.ru. Пожертвования могут присылать зарегистрированные на портале физические лица в разделе «Мои платежи».

«Сервис создан по инициативе самих благотворителей, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - С его помощью можно узнать об их социально значимых программах и поддержать тех, кому нужна наша забота. Приглашаем благотворительные организации присоединиться к этому большому совместному проекту. Сегодня он начал работать в тестовом режиме».

По её словам, в столице сегодня насчитывается более трех тысяч благотворительных фондов и объединений.

КАК ПОМОЧЬ

1. Через личный кабинет на mos.ru зайти в сервис «Мои платежи» и выбрать строку «Благотворительность».

2. Сервис предложит ознакомиться с информацией о программах и о работе организаций, которые ими занимаются.

3. Затем пользователю нужно выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Внимание! Перевод принимается только с помощью банковской карты.

4. Сделавшие пожертвование пользователи получат на электронную почту информационные письма от портала mos.ru о результатах работы сервиса. Там будут указаны сумма перечислений и количество благополучателей по каждой программе.

КОМУ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

К новому сервису уже подключились шесть благотворительных организаций:

- «Справедливая помощь Доктора Лизы»;

- «Фонд продовольствия “Русь”»;

- фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»;

- фонд «Женщины за жизнь»;

- фонд «Благо дари миру»;

- фонд помощи бездомным животным «Ника».

Этот список будет расширяться. В него попадут только проверенные и зарекомендовавшие себя фонды.

К сервису может присоединиться любая благотворительная организация, которая ведет социально значимую деятельность в столице более года и состоит в Реестре благотворительных организаций Москвы. Для этого нужно направить заявку в Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы (подробности - на сайте "Душевная Москва").