Отчим девятиклассницы, задушенной в Домодедове: «У парня, который признался в убийстве, мог быть помощник»

Алексея Азизова сегодня арестовали на 2 месяца Фото: Александр РОГОЗА

- На этот люк он сразу показал, уверенно. Говорит: я девчонку вот сюда выбросил...

Наталья - женщина лет пятидесяти. Она была понятой, когда предполагаемого убийцу привезли на окраину подмосковного Домодедово.

Убийство 15-летней Светы Макаровой (имя и фамилия изменены, - Авт.) перепахало весь город. Сначала она исчезла. Фото красивой и совсем еще молоденькой девчонки начали появляться на столбах и остановкой. Ее искали. Полиция. Волонтеры отряда «Лиза Алерт». А через несколько дней вдруг стало известно, что девятиклассницу нашли задушенной, в каком-то колодце.

И вроде даже убийца уже известен. Но вопросов меньше не становится.

По словам молодого человека, в ночь убийства он занимался с 15-летней школьницей сексом на этой лавочке Фото: Александр РОГОЗА

КАК НАШЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Итак, что известно на данный момент.

- Света пропала 10 октября, в субботу. Сказала родным, что встретится с друзьями. Около десяти часов вечера с ней созванивалась мама. Девушка сообщила, что через час будет дома. Но потом телефон оказался отключен.

- Позже полицейские опросили знакомых Светы. Так узнали, что последний раз ее видели около железнодорожной станции.

- Подняли видеозаписи и увидели, что после встречи с друзьями Света ушла в сопровождении парня.

- Молодого человека нашли. 20-летний Алексей Азизов сначала заявил, что расстались они почти сразу у вокзала. Но потом вдруг заговорил...

В этот колодец Азизов бросил тело девушки. В качества рычага он мог использовать эту палку Фото: Александр РОГОЗА

ЖИЛА В СОЦИАЛЬНОМ ПРИЮТЕ

Семью Светы называют неблагополучной. Мать одна. Трое детей (есть ещё старший брат, которому 16, и 18-летняя сестра). В последнее время, как говорят, мать Светы начала все чаще выпивать. Сама девушка иногда могла на несколько дней уйти из дома. Какое-то время даже жила в социальном приюте, но потом вернулась в семью.

По словам источника в следствии, с Алексеем Азимовым девушка познакомилась пару недель назад в компании друзей. Сам парень переехал в Подмосковье из Ульяновской области в начале этого года, устроился разнорабочим в цех по производству тротуарной плитки.

Из дома бегала... Компания из ребят постарше... Про Свету может сложиться впечатление, что была она типичная такая «гулена», со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но, например, подружки уверяют, что в отличие от многих куда более благополучных сверстниц, Света Макарова половой жизнью еще не жида. Иначе, конечно, самые близкие подруги уж точно об этом знали.

«ОНА МНЕ УГРОЖАЛА…»

В официальных материалах сообщали, что все произошло в сквере. Я уж представлял себе это место - густая растительность между аллеями, до ближайших домов далеко, будешь кричать - никто не услышит... Но «сквер» на улице 8 Марта в Домодедове оказался совсем маленьким странным закутком, затерянном в частном секторе. Клочок земли под парой деревьев, с трех сторон закрытый от домов глухими заборами. Здесь старые скрипучие качели. И лавочка системы «деревня-деревня» - две вкопанные деревяшки, на которые сверху прибили почерневшую доску.

Родных убитой девушки сегодня вновь допросили полицейские Фото: Александр РОГОЗА

- Азизов заявил на допросе, что около полуночи они пришли сюда и занялись здесь сексом. Якобы по обоюдному согласию, - рассказывает мне источник в следствии.

Девушке, напомню, было всего 15. Парню - 20.

Осматриваю эту замызганную лавочку. И снова вспоминаю слова подружки убитой девчонки:

- Не верю, чтоб Светка решилась на свой первый раз на какой-то там лавочке...

- Азизов сказал, что они занялись сексом, а потом Макарова начала угрожать, что расскажет об этой связи его постоянной девушке, которая живет в Ульяновске, - продолжает источник. - Говорит, что из-за этого он вышел из себя и придушил ее.

А вот в следствии считают, что на самом деле парень мог взять девушку силой, а когда она пообещала пойти в полицию - убить. Было изнасилование или нет, должна сказать судмедэкспертиза. Результатов пока нет.

КАК ОН СМОГ ОТКРЫТЬ КОЛОДЕЦ?

И все-таки я не могу понять, почему никто ничего не слышал? До ближайших домов от скамейки - ну метров десять-пятнадцать. Представьте себе: около полуночи, вокруг тишина. Вряд ли все поголовно в такой час выходного дня спят. Неужели не услышали, как девушку здесь убивали?

- Ну сами посмотрите - у нас заборы, - как будто оправдывается Наталья. - У меня окна пластиковые, с улицы ничего не слышно. Плюс я телевизор, наверное, в этот момент смотрела.

По словам женщины, привезенный полицейскими на место преступления Азизов выглядел жалко.

- Невысокий, худой. Руки трясутся... - показывает женщина.

- Колодец он указал сразу?

- Да.

От скамейки, где сидели молодые люди, до колодца, который находится на обочине дороги, - около двадцати метров. Но у канализационного люка тяжелая крышка. И как парень ночью мог поднять ее без всяких инструментов? Она ж тяжелая! Это показалось мне странным. В траве валялась палка. Я поднял. И, если честно, без особых надежд подвел ее как можно глубже под боковое отверстие, опустил до упора к земле - а крышка-то довольно легко поднялась. Выходит, мог. Даже с помощью вот этой самой палки.

«ПОСЛЕ СЕКСА ВЫТЕРСЯ ЕЕ ФУТБОЛКОЙ»

Наталья вспоминает, что на дне колодца (глубина примерно по плечо взрослому мужчине) Света лежала на боку.

- Он ее головой вниз сбросил - у девушки на лице кровь была… Она такая, накрашенная лежала, очень красивая.

По словам женщины, когда девушку достали наверх, она разглядела, что Света была одета в джинсы (они были растегнуты), носки (обувь валялась в колодце сама по себе), сверху - только лифчик и поверх тонкая черная куртка.

Про семью убитой Светы говорят всякое. Мол, мать с отчимом пьют. Но дом выглядит ухоженным, а двор - чистый Фото: Александр РОГОЗА

- Азизов сказал, что после секса взял у девушки розовую футболку и вытер ею… свое причинное место, в общем. И куда-то выбросил. Эту футболку полицейские везде искали - даже на крыши сарая залазили, но не нашли.

И это еще одна странность. Вряд ли 15-летняя девушка позволила бы такое сделать со своей футболкой. И тогда получается, что к этому моменту («после секса») она уже не мола сопротивляться, потому что… В следствии говорят, что точно это можно будет сказать только после окончания экспертизы.

ВЕРСИЯ СЕМЬИ

В этот момент к нам подходит мужчина лет шестидесяти.

- Отчим ее, - успевает шепнуть мне одна из соседок.

Новый гражданский муж матери Светы курит крепкие сигареты и несколько минут ничего не говорит, поджимая губы.

- Этот колодец? - спрашивает у женщин.

Кивают.

- Как же так можно? Почти у дома…

Известно, что последнее время Света Макарова с братом жили у отчима. В тот вечер она должна была вернуться после прогулки именно сюда. От этого самого колодца до ворот дома на соседней улице - метров сто, может чуть больше. Пока девушку искали, ее тело лежало совсем рядом.

Представляюсь мужчине. Тот жалуется, что за эти дни журналисты его уже достали. Но от разговора не отказывается.

- Вчера у меня спрашивают: вы с Леной - мамой Светки - пили? Я отвечаю: да, иногда выпивали, и че?

- Почему Света несколько раз жида в детском социальном приюте?

- Я объясню. У Лены муж был пожарным. Они раньше жили в служебной квартире от МЧС. Но лет пять назад его сбила машина, он умер. Года два назад мы с Леной сошлись, она переехала ко мне, а дети жили на той квартире. Но потом семью оттуда выселили. Не знаю, как так получилось. Но младшие ведь несовершеннолетние - их нельзя в никуда, вот они и жили какое-то время в приюте. А так - у меня…

Точнее отчим погибшей девушки объяснить не смог. Отмахнулся: мол, ничего я в бумажных делах не понимаю. Но есть ощущение, что что-то недоговаривает.

- Никто из близких не знал, что она общается с этим парнем, который на 5 лет старше?

- Никогда про него не слышали. Нет, Света не была гулящей. Просто в последнее время у нее начался какой-то интерес к взрослой жизни. Курить она начала. Пиво пить. Может, потому и пошла с этим парнем…

Мужчина делает паузу.

- Но я еще кое-что не понимаю. Если он приехал сюда, ночью, где он собирался остаться? (Известно, что Азизов жил в подсобке на заводе, где работал, - это на другом конце города, даже на такси минут 40 ехать, а в деньгах разнорабочий был ограничен, - Авт.). Значит, здесь рядом у него кто-то из знакомых жил? Я вот думаю, что он мог и не один в тот вечер быть. И этот кто-то второй ему помог крышку канализации поднять...

На первый взгляд, логика в таких размышлениях есть. Был ли в тот вечер в сквере на улице 8 Марта кто-то еще? Ответы появятся только после окончания экспертиз.

«Комсомольска Правда» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Секс? Да она девственницей была!»: Подруга убитой в Домодедово девушки рассказала о ее знакомстве с будущим убийцей

15-летняя Света познакомилась с 20-летним парнем всего две недели назад (подробности)