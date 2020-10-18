Собянин: в Москве из-за пандемии снизилось количество трудовых мигрантов на 40%

В Москве намного стало меньше мигрантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью телеканалу «Россия-1», в котором отметил, что жители столицы стали более сознательными. В общественном транспорте, например, около 96% пассажиров носят защитные медицинские маски. Раньше, когда пандемия только наступала, о такой цифре приходилось только мечтать. Кроме этого, миллион человек перешел накануне на дистанционную работу, а это, по словам мэра, очень большое количество людей. Ежедневно в Москве делается от 80 до 90 тысяч тестов на коронавирус. Тоже своеобразный рекорд, с которым связывают и рост инфицированных (за последние сутки - 4610 пациентов).

- В Москве намного стало меньше мигрантов, - также отметил Сергей Собянин. - Процентов на сорок, по отдельным оценкам. И это, конечно, влияет на рынок труда.

В первую очередь, речь идет о коммунальной сфере. И ручном труде.

- Это лопата, лом, метла... - уточнил мэр. - Далеко не все москвичи готовы работать с таким инвентарем. Но мы потихоньку решаем этот вопрос. Много механизации задействовано. Плюс привлекаем людей из других регионов.

В связи с тем, что у пандемии началась вторая волна, многие думали, что питейные заведения вновь закроют. Но это не так. В том числе ночные бары будут работать. Но вход в них будет осуществляться с помощью QR-кода. С таким контролем будет легче отслеживать, не посещают ли кафе инфицированные. Или те, кто был с ними недавно в контакте.