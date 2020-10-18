Как добиться от управляющей компании горячих батарей в своей квартире в Москве. Инструкция "КП"

По правилам отопление дают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официально отопительный сезон в Москве начался в 2020 году с 28 сентября. Тепло пустили в жилые дома и офисы. В течение пяти дней, то есть с субботы, 3 октября, везде уже должны нагреться батареи.

По правилам отопление дают, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов. Впрочем коммунальщики теперь стали действовать по погоде и с первым же похолоданием включают обогрев. Но иногда случаются и сбои. В одном доме жильцы уже согрелись, а в соседнем - все ещё кутаются. Мы узнали, как добиться от управляющей компании тепла в своей квартире.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Батареи дома греют слабо, хотя с начала пуска тепла, то есть с 28 сентября, прошло уже пять и более дней. Жалобу можно отправить любым удобным способом:

1. По телефону

- на выделенную «горячую линию» Общегородского контакт-центра - 8-800-100-23-29;

- на круглосуточную «горячую линию» Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) - 8-495-539-59-59. Здесь также помогут разобраться с неполадками в системе тепло- и водоснабжения;

- в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы - (495) 539-53-53 (круглосуточно).

2. Через интернет

- с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

СКОЛЬКО ГРАДУСОВ ТЕПЛА ДОЛЖНО БЫТЬ ДОМА И В ОФИСЕ

Температура воздуха в квартире, при условии, что жильцы утеплили у себя окна и двери, должна быть по нормам такой:

- в жилой комнате, в кухне, санузле - не ниже +18 градусов (в угловых комнатах - не ниже +20 градусов);

- в межквартирном коридоре - не ниже +16;

- в вестибюле, на лестничной клетке - не ниже +14.

А в нежилых зданиях столбик термометра не должен опускаться ниже таких цифр:

- в детском саду: в игровой комнате яслей - 22 - 24 градуса тепла, в игровых комнатах остальных групп - 21 - 23 градуса, в спальнях - 19 - 20 градусов (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13);

- в школе - 18 - 24 градуса;

- в офисе - 21 - 23 градуса, если ваша работа не связана с активными физическими нагрузками.

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА В КВАРТИРЕ

1. Закрываем все окна и двери.

2. Выбираем место в центре самой большой комнаты в квартире. Для этого подойдёт точка примерно на пересечении диагоналей, зрительно проведённых из углов.

3. Замеряем градус на высоте 1,1 метра и 1,7 метра от пола и на расстоянии 0,5 метра от наружных стен и батарей.

ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ПОЛАГАЕТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ

1. За каждый час отклонения температуры воздуха от нормы плата урезается на 0,15% (см. «Сколько градусов тепла должно быть дома и в офисе»). При этом в крайнем случае ночью с 0.00 до 5.00 разрешается снижение нормативной температуры не более чем на 3 градуса. А превышение допустимо не более чем на 4 градуса (согласно постановлению правительства РФ № 354 от 06.05.11 г.). Кстати, в детсадах и школах вообще запрещается отключать батареи до конца отопительного сезона.

2. По правилам в течение месяца отопление в квартире имеют право отключать в общей сложности не более чем на 24 часа. Единовременно оставить жилой дом без тепла могут, если в помещениях держится такая температура:

- выше +12 градусов - не более чем на 16 часов;

- от +10 до +12 градусов - на 8 часов;

- от +8 до +10 градусов - на 4 часа.

За каждый лишний час холода сумма за отопление снижается на 0,15%.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно для снижения квартплаты

- управляющая компания замеряет температуру воздуха в квартире и составляет акт. Подписи в документе ставят исполнитель услуг, то есть управляющая компания, и житель;

- акт можно самостоятельно отнести в центр госуслуг «Мои документы» для перерасчёта. Или акт остаётся в управляющей компании, если она сама может уменьшить сумму в платёжке;

- возврата сэкономленных денег придётся подождать. Ведь плату за отопление рассчитывают, исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть в 2020 году раскошеливаемся каждый месяц равными долями за тепло, которое истратили в 2019-м. Сумму за отопление корректируют один раз в год. В феврале 2021 года управляющая компания сверит данные об израсходованном в жилом доме тепле. Потом в первом квартале 2021-го пересчитают сумму в строке «Отопление» за текущий год.

Внимание! Если перерасчет вам не сделали или сомневаетесь в сумме, тогда можно обращаться в Мосжилинспекцию (через электронную приемную на сайте - mos.ru). После проверки и подтверждения нарушения инспекторы заставят управляющую компанию вернуть жильцам разницу между выплаченными деньгами и фактической ценой истраченного тепла. В зависимости от дома и сроков переплат может набежать общая сумма от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей.